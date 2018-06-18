Жительница Тюмени пожаловалась на угрозы коллекторов, из-за которых она опасается за себя и своих детей. По словам женщины, мошенники запугивают ее изнасилованием и похищением малышей, а участковый отказывает в возбуждении уголовного дела, сообщает URA.RU.
Просьба о помощи была опубликована в паблике "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" 16 июня. По словам автора поста, мошенники оформили на ее отца микрозайм размером 30 тысяч рублей, а теперь требуют с нее сумму в три раза больше.
"Помогите, мне страшно за моих детей. На моего отца мошенники оформили займ в МФО, теперь передали коллекторам. Отец прописан у меня, поэтому коллекторы приходят ко мне домой, угрожают, что все равно отыщут отца и изобьют. Угрожают мне, что мои маленькие дети могут случайно потеряться на детской площадке в садике. Что меня могут изнасиловать! Писала заявление участковому, пришло письмо об отказе в возбуждении уголовного дела. Что за беспредел творится? Коллекторы дали мне три дня, чтобы я отдала 100 тысяч. Подскажите, куда обращаться", — написала женщина.
Горожане в комментариях посоветовали женщине записывать все разговоры с коллекторами. Некоторые предложили женщине обратиться к юристу, другие — сразу идти в прокуратуру.
В УМВД России по Тюменской области изданию пообещали разобраться в ситуации, отметив, что выяснят, к какому участковому обращалась женщина.
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