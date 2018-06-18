Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, "скорее всего, вряд ли" будет смотреть матч ЧМ между сборными России и Египта в прямом эфире, пишет РБК.
"Завтра он будет в Минске и, скорее всего, вряд ли получится в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он, конечно же, посмотрит и наверняка будет интересоваться ходом матча, но завтра напряженная работа в Минске", — сказал Песков.
Ранее выдра из сочинского зоопарка предсказала победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Матч Россия — Египет пройдет 19 июня в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург". Предыдущая встреча российской сборной с командой из Саудовской Аравии прошла 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве, матч закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.
Комментарии
Если бы был какой шанс у "футболистов из России" и "мелкому" было бы действительно не когда, он бы "Диму-малого" прислал бы...
Видать рвать будут завтра "ж*погогих", как ливерную колбасу
Это просто ужас. Но, государственные дела важнее какого то матчика.
Не, Песков с пролетарскими часами, совсем не Песков. Не позорился бы перед пацанами.