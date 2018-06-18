Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что с облегчением узнал, что наезд такси в Москве обошелся без жертв, сообщает РИА Новости.
"У нас отлегло от сердца, когда узнали, что, слава богу, без жертв этот инцидент. Мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранение в результате инцидента. Что касается деталей происшествия, то лучше обращаться к правоохранительным органам", — сказал Песков.
16 июня в районе дома 5/2 по улице Ильинка водитель такси не справился с управлением и сбил на тротуаре пешеходов. В результате пострадали два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Водитель рассказал, что провел за рулем 20 часов. Водительское удостоверение он получил в Киргизии в 2013 году.
Комментарии
С какой стати Алькаида носит абриаиатуру Российской Федерации ???
У нас в стране русских продавцов привлекали к ответственности, за то что они продавали одежду с надписями Россия и Сочи, потому что это привилегия Мони Куснировича
А тут басмач с Российским гербом...