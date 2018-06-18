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Жителя Алтайского края ждет суд по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки, которая скончалась, а также в нанесении ножевых ранений мужчине.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено 2 апреля текущего года в одном из сел Тальменского района.
Обвиняемый находился в доме местной жительницы. Во время распития спиртного в ходе разговора между ним и зятем хозяйки возник словесный конфликт.
В итоге гость взял со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов потерпевшему. Хозяйка жилища пыталась успокоить злоумышленника, но последний также причинил ей ножевые ранения.
В результате полученных ранений 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а ее зятя госпитализировали.
Мужчина признал свою вину в содеянном. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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