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Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами в Алтайском крае с 18 по 22 июня проводят профилактическое мероприятие "Должник".
"Во время проведения профилактической работы сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами-исполнителями будут уделять особое внимание выявлению граждан и юридических лиц, имеющих задолженности по штрафам ГИБДД свыше 10 тысяч рублей, и лиц, имеющих задолженности по штрафам, наложенным судами", — уточняют в ГУ МВД по региону.
В Госавтоинспекции напоминают, что согласно нормам закона, водители обязаны уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Также отметим, что с начала 2016 года граждане имеют возможность оплатить половину от суммы штрафа, если оплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
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