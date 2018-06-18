Министерству природы предложили изменить закон, чтобы упростить процедуру создания мусорных объектов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что с такой инициативой обратилась мэрия Москвы. В частности, было предложено заменить общественное обсуждение проектов по созданию новых мусорных свалок простым решением специальной комиссии. Такие изменения в Градостроительном кодексе должны обеспечить, к примеру, проведение срочных и среднесрочных инициатив правительства Москвы по строительству новых мусорных объектов.
Для решения проблемы дефицита свалок предлагается разрешить хранить обработанные отходы на временных площадках до семи лет. Сейчас максимальный срок их хранения на временных площадках составляет 11 месяцев. Согласно инициативе, эти изменения нужны, чтобы с помощью таких временных площадок частично решать проблему нехватки мест для мусора.
Также предлагается сократить размер санитарно-защитных зон у сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов для создания "погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров".
В частности, санитарную зону у мусоросжигательных заводов предлагают сократить с нынешних 500 метров до 300, а для станций переработки и сортировки отходов с использованием открытой площадки — с 1000 до 500 метров.
Кроме того, как сообщают источники издания, Минприроды уже обсуждает с РЖД возможность наладить вывоз мусора из Москвы в регионы.
Предложения уже поступили в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке, рассказал один из источников издания.
Комментарии
правильно, что эту мешающую серую массу слушать