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Алтайский край во вторник, 19 июня, будет жить в весьма экстремальных погодных условиях — аномальная жара будет сопровождаться ливнями с грозами и градом.
"На большей части территории дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров, при грозах шквалистое усиление до 25-27 метров в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +27...+33 градуса, в западных районах +21...+26 градусов.
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В Барнауле также ожидаются дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице будет +28...+30 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров.
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