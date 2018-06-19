Альтернативное видение происходящего на форуме представили блогеры, приглашенные генеральным телеком-партнером события "МегаФоном".

Всего на юбилейном форуме "Алтай. Точки Роста" гостями и участниками мероприятия стали более 2500 человек, представивших 50 регионов России и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Талантливая молодежь уже в десятый раз приезжает на Алтай, чтобы продемонстрировать собственные проекты, услышать обратную связь от экспертов и получить знания на многочисленных образовательных площадках.

Образовательная программа форума включала четыре направления: "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество". И, конечно, все участники могли претендовать на получение грантов. В этом году грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи для победителей составила 4 миллиона рублей.

На месте проведения события – в селе Новотырышкино – была развернута мобильная базовая станция "МегаФон", которая обеспечила участников не только надежной мобильной связью, но и скоростным интернетом 3G и 4G. Несмотря на напряженный график лекционной программы, участники находили время делиться фотографиями и видеопосланиями: так, за время проведения форума было скачано и передано более 500 гигабайт мобильного трафика. А по телефону участники проговорили более 32 тысяч минут.

Мобильным интернетом пользовались и блогеры, снимающие дневники АТР. Сюжеты монтировались на месте, а затем отправлялись в интернет. Таким образом, ежедневно на свет появлялось 4 видеосюжета о том, что происходит за кулисами форума. Дневники готовили автор телевизионных проектов и модная ведущая Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии, певица и красавица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, а также модель и начинающая актриса Елена Соколова.

Ребята искали самого успешного молодого предпринимателя, находили варианты заработка, знакомились с творчеством форумчан, проверяли на прочность проекты и делились знаниями с иностранными гостями. Иногда в погоне за выполнением задания главные герои даже немного хулиганили: били "татуировки", знакомились с "шейхами", получали значок ГТО или едва не срывали работу площадок, но все же в целом все оставалось в рамках приличия.

"У нас в этом году на форуме ожидались проблемы с доступом к сети Интернет, но "МегаФон" нас выручил, предоставив отличную связь. Спасибо нашим друзьям за это", — подчеркнула врио начальника спорта и молодежной политики Елена Лебедева.

"Мы установили на месте уютную коворкинг-зону в которой участники форума создали не одну идею, сгенерировали множество проектов и разрешили большое число задач. Кроме того, мы развернули площадку "Видеоспиннер" — видеозону, в которой участники создавали эффектные "живые" снимки и тут же отправляли их себе на почту", – отметил директор Алтайского отделения "МегаФона" Валерий Казаченко.

Видеосюжеты "Дневник АТР" и короткие истории выкладывались в официальной группе форума "ВКонтакте". Сейчас сюжеты можно посмотреть на YouTube-канале #идеяначинаетсястебя.