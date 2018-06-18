Основатель Мособлбанка, предприниматель Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок, пишет РБК со ссылкой на адвоката Андрея Соломенного.
"Он в больнице при колонии скончался. Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу. Я сейчас не буду комментировать, потому что документы еще не получены, вскрытие сегодня. Пока только эта информация. Данных о насильственной смерти нет", — пояснил Соломенный.
Смерть Мальчевского подтвердили также в Национальном конном парке "Русь", ранее принадлежавшем структурам банкира. "Да, он умер 16 числа", — сообщила сотрудница парка, не уточнив деталей по месту и дате похорон.
Основатель Мособлбанка был осужден в 2016 году. Измайловский районный суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии общего режима, признав виновным по делу о хищении денежных средств в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, топ-менеджеры кредитной организации вывели из банка 68 млрд руб.
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