Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление о назначении бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня аудитором Счетной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина.
Отмечается, что место в Счетной палате Меню предложили после его ухода из правительства. Он может прийти на место аудитора Александра Филипенко — в среду, 20 июня, Совет Федерации рассмотрит вопрос о его досрочном освобождении от должности.
Филипенко работает аудитором Счетной палаты с 2010 года и курирует направление по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию и средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Таким образом, Мень, который был министром строительства и ЖКХ с конца 2013 года, в Счетной палате может стать куратором расходов на здравоохранение, образование и культуру.
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