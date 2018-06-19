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Заживем по-новому: на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Барнауле с 1 июля

, ИА "Амител"
Рассказываем, как сильно подорожает "коммуналка" для жителей краевой столицы

Фото: vn.ru

Первая половина текущего года подходит к концу, а значит, приближается час X, то есть 1 июля, когда произойдет традиционный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее портал Amic.ru уже писал о том, как в Алтайском крае возрастет плата за электроэнергию. Выглядеть повышение будет так:

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Что же касается других тарифов, то, как следует из данных, опубликованных профильным краевым управлением, плата возрастет на холодное и горячее водоснабжение, а также на тепло и водоотведение.

В Барнауле рост тарифов будет выглядеть так:

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.06.2018 06:24
- гость -

Отмечается, что 55-летний Мальчевский обратился 13 июня 2018 года в медицинскую часть колонии с жалобами на плохое самочувствие. В тот же день он был помещен в Рязанскую областную клиническую больницу, где скончался 16 июня. При осмотре осужденного следов насилия или отравления не было обнаружено.

17 июня 2015 года следственный департамент МВД России предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и экс-зампреду правления банка Юлии Зединой следственный департамент МВД России.

По данным следствия, они обналичили и похитили с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года порядка 70 миллиардов рублей. Фигуранты дела выводили средства банка с его баланса под видом платежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью вкладчиков.

29 апреля 2016 года Анджей Мальчевский был приговорён к четырем годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей

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19.06.2018 06:49
Геннадий Нигматулин_odnoklassniki

б/к

0  0
19.06.2018 07:48
Гость

Люди вы посмотрите внимательно свои платёжки, там уже с апреля месяца холодная и горячая вода подорожали,

0  0
19.06.2018 08:13
- гость -

Амик, спросите у коммунальщиков, почему происходит рост цен? Из чего складывается цена? Это очень интересная тема

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19.06.2018 08:23
- гость -

Когда за воздух платить начнем??

0  0
19.06.2018 08:36
Леня

Тариф включает в себя премии руководителей компаний, в том числе затраты на их особняки и яхты

0  0
19.06.2018 08:44
- гость -

19.06.2018 07:48
Гость

Люди вы посмотрите внимательно свои платёжки, там уже с апреля месяца холодная и горячая вода подорожали,

ну это для нормативщиков, сначала норматив увеличили на 60%, а потом еще и домножили на поравочный коэффициент 1,5
и это позитиФФ - качество жизни у людей улучшилось, стали больше потреблять воды))

0  0
19.06.2018 08:49
- гость -

19.06.2018 08:23
- гость -
Когда за воздух платить начнем??

Да, чувствую, скоро объявят, что в городах ставят супер-пупер установки по очистке воздуха, за которые и будем платить.
Они не занимаются своими прямым обязанностями, а только думают - где бы еще содрать. Наверное тому, чью идею поддержат и реализуют, разу гонорар с 87 нулями в долларах. Вот и извращаются кто как может

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