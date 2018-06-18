Члены Комитета Совфеда по бюджету единогласно поддержали предложение президента России Владимира Путина назначить бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня аудитором в Счетную палату по квоте верхней палаты, пишет РБК со ссылкой на представителя комитета.
Кандидатуру экс-министра должны утвердить на пленарном заседании Совфеда, которое назначено на среду, 20 июня. С представлением о назначении Меня в верхнюю палату обратился Владимир Путин.
Сам экс-министр согласился на это предложение после того, как покинул кабмин. По регламенту верхней палаты, Совфед может назначать и освобождать от должности зампредседателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов (вторую половину утверждает Госдума).
Представление о кандидатурах на должность аудитора в верхнюю палату вносит президент.
Предположительно, Мень будет курировать направление работы Счетной палаты, связанное с контролем расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
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