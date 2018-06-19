Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин объяснил, чем плоха балльная система расчета пенсий, сообщает НСН.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве хотят отказаться от балльной системы пенсионных начислений. По ее словам, это "очень сложное решение", но принять его необходимо.

"Балльная система действительно ужасна. Вызвано это тем, что никто из нас не знает, какую пенсию он будет получать. Она для того и вводилась, чтобы отменить твердые гарантии по пенсиям. Мы не можем посчитать из-за абсурдно усложненной методики, сколько у нас будет баллов, мы не можем эти баллы перевести в рубли, потому что курс рубля к баллу определяется в том числе состоянием федерального бюджета в конкретный год. Балльная система — это отмена твердых пенсионных гарантий государства. Неслучайно после ее введения расходы федерального бюджета на покрытие дефицита пенсионного фонда одномоментно сократились на треть", — отметил Делягин.

Впрочем, как он подчеркнул, у него нет уверенности, что правительство всерьез озаботилось защитой интересов будущих пенсионеров. Он считает, что это заявление сделано, чтобы отвлечь внимание от повышения пенсионного возраста.

"Госпожа Голикова уточнила, что отказ от балльной системы, по ее версии, предусматривает некоторое повышение минимальных пенсий и снижение максимальных. Это здорово настораживает, потому что у нас сейчас пенсионная уравниловка много хуже той, что была в Советском Союзе. Тогда невозможно было себе представить, чтобы человек, который не работал ни дня, получал примерно такую же пенсию, как и тот, кто честно всю свою жизнь провел на рабочем месте. Благодаря балльной системе эта ситуация стала почти нормальной, почти повсеместной. Даже введены специальные меры на уровне расчета баллов, которые не позволяют учитывать слишком большие пенсионные взносы. Если вы слишком много зарабатываете, слишком много перечисляете в Пенсионный фонд, все равно в вашей пенсии это учтено не будет. Если эту уравниловку хотят еще усилить, приветствовать это, безусловно, невозможно. Никак", — пояснил экономист.

"Госпожа Голикова делает заявления о шестой пенсионной реформе, когда еще пятая не началась, не для того, чтобы что-то сделать с нашими пенсиями, а чтобы отвлечь внимание от того людоедства, которое устраивает господин Медведев с повышением пенсионного возраста, которое не имеет абсолютно никакого оправдания и не решит абсолютно никаких проблем пенсионной сферы. Зато создаст очень много проблем обычным людям", — добавил Делягин.

Балльная система действует в России с 2015 года, когда пенсия была поделена на страховую и накопительную и были введены индивидуальные пенсионные коэффициенты, которыми оценивается каждый год трудовой деятельности работника.