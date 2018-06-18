Глава департамента таможенной и налоговой политики Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что представители министерства в целом согласны с предложением ФТС облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, сообщает LIFE.
Впрочем, как пояснил Сазанов, вводить такую норму предлагается не ранее 2020 года. В частности, это планируется делать после того, как пройдет оценка готовности информационных систем ФТС.
"Там можно разные обсуждать варианты, их вариант тоже можно рассматривать, но переходить к нему можно не раньше 2020 года", — отметил чиновник, говоря о предложении Федеральной таможенной службы.
Сазанов также подчеркнул, что необходимо понимание, что снижение стоимостных нормативов ввоза будет оказывать влияние на загрузку людей, загрузку информационных систем. Так что необходимо выяснить, готовы они или нет.
Говорить о снижении можно, если это будет происходить плавно. В случае проблем будет необходима настройка информационной системы и обучение людей, добавил чиновник.
По словам Сазанова, первым шагом будет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1000 евро до 500 евро.
Комментарии