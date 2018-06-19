Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Третий этап благоустройства Нагорного парка стартовал в Барнауле – победителем аукциона на выполнение работ на сумму 40,8 млн рублей стала компания "Диалог", сообщили в пресс-центре городской администрации.
В данный момент ведется обустройство пешеходных дорожек. "При разработке проекта обустройства территории Нагорного парка максимально сохранена его существующая структура и учтено благоустройство участка храма Иоанна Предтечи. В перечень работ входит устройство проездов и тротуаров, газонов и цветников, дополнительное озеленение парка, размещение малых архитектурных форм", — добавляют в мэрии.
Работы по контракту должны быть выполнены к 1 декабря текущего года. Осуществлять контроль качества будет "Барнаулкапстрой".
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, преобразования в Нагорном парке стартовали в рамках реализации проекта "Барнаул – горнозаводской город". Здесь провели террасирование склона, создали новую лестницу. Затем рядом с Нагорным парком начали строить набережную и обустраивать эту зону с целью создания места для проведения городских мероприятий.
Третий же этап благоустройства Нагорного парка будет реализован в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
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