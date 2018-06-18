Австрийский строительный концерн Strabag, акционером которого является фирма Олега Дерипаски, не будет выплачивать российскому бизнесмену дивиденды за 2017 год, пишет LIFE.
Всего концерн выпустил 110 млн акций, из них 25,9% контролирует компания Rasperia Trading Дерипаски. На годовом собрании акционеров было решено выплатить дивиденды по 1,3 евро за акцию, однако это не коснется Дерипаски, так как он попал в "черный список" Минфина США.
Выплаты не положены также компаниям, которые на 50% и более контролируются попавшими под санкции лицами. В противном случае австрийскому концерну самому грозили бы вторичные санкции США.
Однако Rasperia Trading может рассчитывать на дивиденды, если Дерипаска снизит свою долю в ней менее чем до 50%.
Выплаты акционерам продлятся до 2021 года — после этого не полученные вовремя дивиденды передадут в пользу концерна.
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