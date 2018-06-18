Англичане возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом

Чиновники и дипломаты из Великобритании почтили память погибших в Сталинградской битве в Волгограде, сообщает LIFE.
В составе делегации присутствовали заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл и глава футбольной ассоциации Англии Грэг Кларк. Также в церемонии приняли участие английские и российские болельщики.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что команда знает о значении битвы за город во Второй мировой войне.
"Нахождение английской сборной в Волгограде напоминает об исторических связях России и Великобритании. Мы отдаем долг памяти погибших в битве. Мы не забываем, что есть вещи важнее футбола", — сказал Саутгейт.
Сегодня вечером на "Волгоград-арене" сборная Англии сыграет против Туниса матч первого тура группового этапа чемпионата мира. Начало в 21:00 по московскому времени.
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