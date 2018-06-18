ВОЗ признала игроманию заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в каталог заболеваний зависимость от видеоигр, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию Deutsche Welle.
"ВОЗ признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию в опубликованный 18 июня каталог заболеваний", — говорится в сообщении радиостанции.
Deutsche Welle отмечает, что одним из критериев для постановки диагноза стала "потеря контроля над частотой и длительностью игры".
"Все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий послужили критериями", — говорится в сообщении.
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