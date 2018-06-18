В Лангепасе сотрудники СКР и прокуратуры проводят проверку в связи с гибелью следователя городского отдела МВД, сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники в силовых структурах Лангепаса.
Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, 18 июня, примерно в 10 часов по местному времени. Тело следователя нашли в рабочем кабинете после того, как она заступила на дежурство. В этом же кабинете было найдено и табельное оружие вместе с предсмертной запиской, в которой сообщалось о якобы возникшем между следователем и ее начальницей конфликте.
В популярной среди сотрудников силовых структур группе социальной сети "ВКонтакте" под названием "Омбудсмен полиции" появилась фотография погибшей, а также текст следующего содержания без указания автора: "Следователь СО ОМВД России по городу Лангепас (ХМАО). Сегодня в 10 часов. Время местное… Недавно перевелась с Алтая. Ее сильно доставала начальница. Оставила записку, но ее усиленно прячут. В записке говорится именно о конфликте с начальницей".
"Получить официальные комментарии в управлении МВД по ХМАО Znak.com не удалось. Официальный представитель ведомства Андрей Воронцов заявил, что в окружном УМВД пока воздерживаются от каких-либо комментариев. В пресс-службах прокуратуры и следственного управления СКР по ХМАО на телефонные звонки корреспондента Znak.com не ответили", — пишет издание.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники, в Лангепас уже выехали глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица и прокурор округа Евгений Ботвинкин. Факт гибели следователя изданию подтвердил также другой источник в правоохранительных органах округа.
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