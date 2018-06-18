Супруга певца Иосифа Кобзона Нинель прокомментировала сообщения СМИ о его госпитализации, сообщает телеканал "360".
"Хорошо, нормально здоровье", — заявила супруга Кобзона. Уточнять, находится певец в больнице или дома, она не стала, назвав интерес к таким подробностям бестактным.
Также она отметила, что у Кобзона все "по плану".
Ранее СМИ сообщили, что артист якобы был госпитализирован в московский онкоцентр в связи с ухудшением самочувствия. Впрочем, помощник депутата не подтвердил информацию о госпитализации.
В 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию.
В последний раз представители Иосифа Кобзона сообщали о плановой госпитализации в конце апреля.
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