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Супруга Кобзона сообщила о самочувствии артиста

, ИА "Амител"
Ранее СМИ сообщили, что артист якобы был госпитализирован в московский онкоцентр

Фото: rusdialog.ru

Супруга певца Иосифа Кобзона Нинель прокомментировала сообщения СМИ о его госпитализации, сообщает телеканал "360"

"Хорошо, нормально здоровье", — заявила супруга Кобзона. Уточнять, находится певец в больнице или дома, она не стала, назвав интерес к таким подробностям бестактным.

Также она отметила, что у Кобзона все "по плану".

Ранее СМИ сообщили, что артист якобы был госпитализирован в московский онкоцентр в связи с ухудшением самочувствия. Впрочем, помощник депутата не подтвердил информацию о госпитализации.

В 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию.

В последний раз представители Иосифа Кобзона сообщали о плановой госпитализации в конце апреля.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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