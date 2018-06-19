Жители Барнаула в интернет-сообществе "Барнаул22" обсуждают первые последствия ураганного ветра в краевой столице, который обрушился на города в ночь на вторник, 19 июня.
Сообщается, что на улице Малахова не выдержала порывов ветра металлическая конструкция. На Горно-Алтайской на проезжую часть упало дерево. На проспекте Ленина сломалось дерево, обвисли провода, ветками разбило автомобиль.
Также дерево упало на улице Георгия Исакова на аллее возле спортивной школы.
Обсуждают и "последствия действий коммунальщиков". Топит Антона Петрова — Шукшина, рассказывает очевидец. "На Антона Петрова прорвало что-то, воды море", — подтверждает жительница Барнаула.
О сильном ветре сообщают также жители Новоалтайска.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, Алтайский край во вторник, 19 июня, будет жить в весьма экстремальных погодных условиях — жара будет сопровождаться ливнями с грозами и градом.
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