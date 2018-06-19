Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил повышение пенсионного возраста в России демографической ситуацией в стране, которая требует коррективов, сообщает РИА Новости.
Онищенко полагает, что россиянам нужно объяснить суть реформы без обострения "тенденциозными трактовками", а посредством активной разъяснительной работы. В частности, по его словам, необходимо донести до людей, что реформа нужна для обеспечения страны достаточным количеством квалифицированной рабочей силы, поскольку сейчас государство "падает в демографическую яму".
"Работать, кроме трудовых мигрантов, вскоре будет некому, поэтому активные граждане должны потрудиться для страны, чтобы сохранить ее сильной и активно развивающейся. Для них закон должен стать гарантией того, что их неожиданно не уволят как отработанный материал. Мы уже опоздали с реформой, ждать дальше нельзя", — подчеркнул Онищенко.
Депутат отметил, что реформа должна гарантировать не только безопасность труда, но и комфорт, и уверенность. "Никуда не денется пенсия по здоровью и за выслугу лет", — подчеркнул он.
Онищенко считает, что повышение пенсионного возраста следует рассматривать как часть процесса модернизации пенсионной системы: "Продолжительность жизни в России постепенно увеличивается. Однако нужно понимать, что это огромная работа, в которой свою роль играют все без исключения министерства и ведомства, участвуя в создании условий труда и их контроле".
Он также выразил удивление тем, что многие работодатели и профсоюзы воздержались от поддержки законопроекта, и призвал их не нагнетать обстановку.
Сейчас над законопроектом трудятся профильные ведомства, его обсудят на различных уровнях. Региональные законодательные и исполнительные власти получат законопроект для рассмотрения и внесения собственных предложений.
Комментарии
мвф сказало НАДО - правительство рф сказало ЕСТЬ ))
Возраст выхода на пенсию должен быть таким, что б на одного пенсионера приходилось по 4 работника.
Авторитет моя, травил русских в угоду политике.
Вчера посмотрел статистику:
в западных странах действительно выходят на пенсию в более позднем возрасте - 63-65 лет. Но и средняя продолжительность у них 80-83 года, ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК НА ПЕНСИИ ЖИВЕТ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 15-18 лет.
в России если выход на пенсию будет 63-65 лет, то при средней продолжительности жизни в 69-70 лет (это статистические данные) наш человек будет на пенсии 5-6 лет. А если брать средний возраст дожития мужчин - 64,9 лет, то получается мужчины не доживают в большинстве своем до 65 лет
Плюс эк этому еще и надо сказать об уровнях пенсии: там она реально позволяет людям спокойно безбедно жить и пользоваться всеми необходимыми благами и еще ездить отдыхать по миру.
а что с НДС?
19.06.2018 09:09
- гость -
а что с НДС?
а ндс с 1.01.2019 20%
но зато "любовь к футболу объединяет нас в одну команду" (с)
Да, уж!!! Правительство хочет заставить работать народ и не важно есть силы и возможность у людей или нет... Ведь многие, кому позволяют силы при выходе на пенсию продолжают трудиться, пополняют этот пенсионный фонд. Но ведь многие ждут своего срока как избавления от того, что здоровье не позволяет жить полноценно. А эти пенсионные деньги, пускай и небольшие, позволяют хоть с голоду не подохнуть. А теперь и этого лишат. Заинтересованы сидеть и держаться за свою работу только те граждане, которые имеют свое дело, офисные работники и руководители различных уровней. Я уже не говорю об чиновниках и банкирах... А зачастую простые работяги, труженики села и прочая категория рабочего класса (которую считают быдлом) которой кстати большинство, просто не доживут до пенсии. И получается опять все накопления от честного мира достанутся сильным мира сего! И это называется ДЕМОКРАТИЯ! Эх- Россия!! Не любишь ты свой народ. Всему миру помогаем, а своих людишек не бережем. Как было, что бабы еще нарожают, так и остается...
Чиновники все указывают на другие страны, что у них выходят на пенсию в 65 лет, а почему не говорят про уровень жизни в этих странах, условия труда и климата?
Сам Онищенко является доказательством того, что старики должны отправляться на пенсию. Иначе они на работе чудить начинают.
Онищенко полагает, что россиянам нужно объяснить суть реформы без обострения "тенденциозными трактовками"
а что объяснять-то, все в соответствии с пожеланиями международного валютного фонда от 15 июня 2017 года
"Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены:
i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов;
ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию;
iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста."
"...пенсионная реформа, в частности, повышение установленного в законодательстве пенсионного возраста, может способствовать компенсации влияния негативных демографических тенденций на рынки труда"
конечно опоздали надо нагонять, вот и кудрин все плакал что без него отстали, пришел и ндс поднимает
и этот маразматик туда же..
За что боролись, на то и напоролись
мне 40 лет , на работу только по знакомству возможно устроиться, а как дальше? Организации особенно частные увы не вечные!
Это вообще беспредел! Кроме матов ничего в голову не лезет)))
Президент говорит, нужно отодвинуть пенсионный возраст, но учесть, чтобы за счет этого произошло ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ повышение пенсии. Пока по факту мелькает значительная цифра 1000 рублей. Это как вообще? Сейчас пенсия 12-15 тыс. Какая нормальная пенсия? ну хотя бы 25-30 тыс. это минимум.
Человек вкалывал всю жизнь, по закону РФ, допустим был на гос. службе, достиг пенсионного возраста, и тут бац и на те не 12, а 13 тыс. и живи как хочешь. А он всю жизнь горбатился на еду, он может только сейчас пожить немного хочет, позволить себе то, чего не мог раньше. А что можно позволить на эти копейки? Дожить свою жизнь в нищете.
А ведь это как раз те граждане, которые работают на государство, слушают и верят патриотичным лозунгам президента и его помощников, смотрят прямую линию с президентом, восхищаются им. А на деле они никому не нужны.
19.06.2018 09:17
- гость -Все правильно написал. Но у меня есть один комментарий-замечание.
Как раз таки по статистики офисные работники ( и это не только менеджеры)- инженера и специалисты, которых почему то многие тоже вписывают в среду офисного планктона, так вот по статистики- это люди высоко образованные и умственный труд позволяет им до старости лет поддерживать свой ум в здраве. Соответственно и за здоровьем они следят. Вот у них по и увеличивается продолжительность. Да она и остается на том же уровне. Вы посмотрите- все великие научные деятели доживают до 90-95.
а тот народ, который вы назвали быдло- это работяги, которые и работать то толком не хотят. и какая уж тут культура саморазвития и т.д.
Проблема в том что нужно повышать уровень доходов, повышать уровень благосостояния, прививать культуру здорового образа жизни. Человек к 50-55 будет в самом расцвете сил и квалификации и будет стимул работать до 65 и 63, у него останется запас сил передавать опыт и навыки, но и труд его будет оплачиваться соответствующе. И тогда глядишь и после пенсии у него будет в запасе 15-20 лет на свободное времяпрепровождение.
и еще, можете кидать в меня камнем, но один плюс я вижу в повышении пенсионного возраста.
Я хочу что бы моих детей в школе учили еще те, учителя, которые меня учили. Я хочу чтобы алгебру, геометрию, литературу и русский язык, историю -учили те учителя, которые выучились и получили квалификацию по советско системе. есть естественно науки- которые требуют современного переосмысления -например законы физики и биологии меняются, информатика и т.д. Но основное- три кита, я считаю нужно брать из самой лучшей системы образования. И пока сейчас ещё работат пенсионеры которым по 55-60 лет -медики, учителя, токари, слесари и сварщики, ещё есть надежда что тебя вылечат и выучат. Дальше как только они уйдут-* будет хуже.
19.06.2018 10:19
Я
Товагищщ, вы о чем говорите?
Школы сокращают, работать учителям негде (ни старым ни молодым)
19.06.2018 10:27
- гость -
А вы? Приведите пример?
Мне кажется в первую очередь мы уже опоздали с расслоением общества на несоразмерные и нищенские зарплаты
Я считаю что пенсионный возраст в обязательном порядке надо повышать военным, силовикам, в 40 лет на пенсию и получать тридцатку - это роскошь для россиянина. Вопрос, куда пойдут освободившиеся средства ?
Онищенке чего печалиться-то? Ему уже 67-мь и пенсия не хилая в кармане. А на остальных оне клали.
19.06.2018 10:37
многодетный
Уверяю, ни один военный или силовик в 40 лет на пенсию не рвется, его туда насильно выгоняют. Поднимите ему до 65 лет, он будет в восторге, в этом случае зарплата майора за счет выслуги может и до сотки добежать. Ну даже если будет 70, тоже неплохо. Всяко не пенсия