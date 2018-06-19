Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, какое развитие событий ожидает российский топливный рынок в ближайшее время.

Цены на бензин в России снизились на 3-4 копейки за последнюю неделю. Как отмечает Thomson Reuters Kortes, в среднем розничная цена Аи-95 составила 41,8 и Аи-95 44,64 рубля за литр. Исключением стал только бензин марки "Нормаль-80", который подорожал на 4 копейки, остановившись на средней отметке 38,71 рубля за литр.

"Действительно, в последние дни отмечается незначительное снижение цен на топливо. Но оно не отражает всей ситуации на рынке. Это результат ручного управления, которое правительство предпринимает в последние дни, а не влияния рыночных факторов. Возможно, некоторое снижение продолжится, но, скорее всего, оно не отыграет весь тот рост, который отмечался у нас на протяжении двух и более месяцев. Это небольшие снижения, которые по большому счёту на ситуацию на рынке не влияют. Скорее всего, еще немного цены упадут, а потом стабилизируются, если не произойдёт резкого роста цен на нефть", — сказал Гордеев.

Напомним, что цены на бензин с начала этого года выросли на 8%, в годовом выражении рост составил более 11%. Правительство приняло решение о снижении акциза, который бы позволил остановить процесс подорожания топлива. Минфин подготовил законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который также позволил бы смягчить повышение цен.

В начале июня заместитель председателя правительства Дмитрий Козак заявил, что кабмин достиг договоренности с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.

В конце мая руководитель управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин рассказал о поручении правительства проработать вопрос о снижении акциза на бензин на три тысячи рублей за тонну и акциза на дизельное топливо на две тысячи рублей за тонну соответственно. По словам Махонина, кабмин согласился с предложением ФАС и Минэнерго и поручил ведомствам координировать работу в этом направлении с Минфином. В ФАС также пояснили, что уменьшение акцизов позволит стабилизировать стоимость нефтепродуктов. По мнению представителей антимонопольной службы, в текущей рыночной ситуации увеличение цен на нефть позволит компенсировать снижение акцизов.