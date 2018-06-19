Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что пенсии в России в течение 5-6 лет могут вырасти на 8-10%.
Стоит отметить, что это уже третья версия того, насколько повысятся пенсии россиян после реализации пенсионной реформы. Причем все три версии официально высказываются одновременно. Так, как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, реформа позволит поднимать пенсию на 1000 рублей каждый год. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что прибавка в 1000 рублей ждет каждый месяц. Не успели договориться, предполагают в Сети жители России, пытаясь разобраться, в год или в месяц все же будет дополнительная тысяча рублей. Но вот Максим Топилин рассказал уже третью версию, согласно которой, к примеру, пенсия размером 13000 рублей увеличится за 6 лет примерно на 1300 рублей.
"За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчетам, должны вырасти на порядка 8-10%. Это серьезная прибавка, такого роста реальных пенсий у нас вообще не было никогда, тем более в последние годы", — заявил Топилин.
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о планах правительства отказаться от системы расчета пенсий в баллах.
Комментарии
заявил, что пенсии в России в течение 5-6 лет могут вырасти на 8-10%.
то есть рост пенсий не перекроет даже запланированного уровня инфляции...
вывод: позорники, воры и казнокрады.
То есть для Топилина прирост в 100-200 рублей за год - это серьезно?
пенсия размером 13000 рублей увеличится за 6 лет примерно на 1300 рублей.
За 6 лет инфляция составит не менее 25%, а вот пенсию увеличат на 10%. Активнее голосуем запутена и едимую Россию!
По моему наши законодатели раскрутили колесо, но сами не понимают к какому движению оно приведет, а ни к чему хорошему оно не приведет. Они хотят за счет жителей страны заткнуть дыры в бюджете, которые сами же сделали. Пусть свои зарплаты и счета наворованные пустят в бюджет. И я думаю дыр в бюджете страны не будет долгое время. Одного Сечина если раскулачить хватит дефицит бюджета закрыть. А сколько таких ещё как он?! Так же все афшоры и зарубежные копилки. Задолбали уже народ давить и доить сколько можно, нет вы там себе откладываете, присваиваете уводите в офшоры, но вы сами то потом дыры то эти затыкайте, не трогайте народ. Не доводите до греха, народ то может и подняться.
19.06.2018 10:24
- гость -
Активнее голосуем запутена и едимую Россию!
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Так ведь самое смешное - что голосовали, голосуют и будут голосовать.
Господь, жги!
Так ведь самое смешное - что голосовали, голосуют и будут голосовать.
Лишьбынебыловойны, лишбынебыловойны, оооооо...(с)
19.06.2018 10:24
- гость -
"-эээ аполитично рассуждаешь, дарагой"
это у народа 13 тыс пенсия, а у депутатов 75% от 400 тыс это 300тыс руб,
на 10% увеличте, это надбавка в 30 тыс....
а чинуш у нас 1300000 человек
Товарищ явно неадекватен и математику в школе не учил. Их специально назначают на должность министров, чтобы они и...в из себя строили и были громоотводом? Нормальный человек разве сделает такие заявления? При том, что зарплата министров под 1 000 000 руб в месяц и более.
19.06.2018 10:35
- гость -
хочешь войны и расцвета криминала???
19.06.2018 10:42
- гость -
Не будет у нас ни войны гражданской ни революции, т.к всех задавит Росгвардия, которая создана для защиты высших чинов государства и их приближенных. Да как то и не хотелось бы, ведь о войне рассуждают те кто её не видел и в ней не участвовал.