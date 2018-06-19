Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович положительно оценил последние прогнозы министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщает RT.
Напомним, ранее Максим Топилин заявил, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы за 5-6 лет могут вырасти на 8-10%.
"Если подходить к этому вопросу арифметически, то все правильно. Все пенсионные деньги, которые могли пойти на выплаты, если бы осталась старая возрастная планка, теперь сохранятся для тех, кто выйдет на пенсию позже. И выплаты увеличатся, как указывает Максим Топилин, на 8-10%", — сказал Остапкович.
По словам Топилина, в министерстве исходят из того, что "в связи с повышением пенсионного возраста серьезных изменений в показателях безработицы не будет".
"Сегодня у нас показатель безработицы меньше 5% — один из лучших в Европе. У нас такой проблемы нет. У нас нет резервной армии труда, никто не борется и не конкурирует за место. С ростом пенсионного возраста не будет давления на безработицу", — заключил он.
Комментарии
Чем вы недовольны?
1 Мужчинам вкалывать на работе до 65 лет
2 Женщинам - до 63 лет
3 Бензин под 50 рублей за литр
4 Повышение тарифов ЖКХ
5 Полный контроль за счетами в банках
6 НДС 20 %
7 Повышение зарплат депутатам и правительству, увеличение доходов чиновников
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"Сегодня у нас показатель безработицы меньше 5% — один из лучших в Европе.
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В правительстве не могут сказать чем занимается около половины трудоспособного населения. То есть они официально не трудоустроены. Может они в чёрную работают, а может на печи лежат. Но безработица у нас 5%.
19.06.2018 12:03
Директор СССР
вот Крым ты зачем приплел? уж приплел бы олимпиаду в сочах и мундиаль чтоли
19.06.2018 12:16
- гость -
Дурачек потому что.
о небывалом росте пенсий на 10% за 6 лет
небывалый рост это 1,6% в год...
19.06.2018 12:27
- гость -
Да нет, это Вы не понимаете... Когда Крым присоединился, то пенсии крымчанам с чего платить начали (?), правильно - с наших накоплений!