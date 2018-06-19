Ученый рассказал, есть ли жизнь после смерти

Профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл заявил, что жизнь после смерти действительно может существовать, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на medikforum.
По словам профессора, душа человека представляет собой ряд атомов, электронов и других субатомных частиц, каждая из которых во Вселенной имеет свое поле.
После ухода из жизни человек продолжает существовать в другом виде: частицы теряют оболочку и возвращаются в свои поля. Таким образом, по мнению ученого, все составляющие человеческой души не исчезают.
"Такое поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких как рай или ад, которые в контексте теории могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной", — заявил Кэррол.
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