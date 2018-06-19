Вторник, 19 Июнь, 06:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,48
€ 73,48
421948
32°
Обь
558см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Ученый рассказал, есть ли жизнь после смерти

, ИА "Амител"
После ухода из жизни человек продолжает существовать в другом виде

Фото: ekstrasensi.net

Профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института Шон Кэрролл заявил, что жизнь после смерти действительно может существовать, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на medikforum. 

По словам профессора, душа человека представляет собой ряд атомов, электронов и других субатомных частиц, каждая из которых во Вселенной имеет свое поле.

После ухода из жизни человек продолжает существовать в другом виде: частицы теряют оболочку и возвращаются в свои поля.  Таким образом, по мнению ученого, все составляющие человеческой души не исчезают.

"Такое поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких как рай или ад, которые в контексте теории могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной", — заявил Кэррол.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
06:48
Налоговая получит информацию о счетах россиян: что это значит 0
06:32
Вечная молодость и мы на коне: мемы о пенсионном возрасте и ценах на бензин 0
06:17
Жара, грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край 19 июня 0
06:01
Заживем по-новому: на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Барнауле с 1 июля 2
05:15
Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе 0
04:54
Минфин с помощью новых спецмарок будет следить за всем алкоголем в стране 0
03:48
Новосибирские ученые на мышах выяснили факторы формирования аутизма 0
02:43
Ученый рассказал, есть ли жизнь после смерти 0
01:29
Ученые нашли способ предотвратить рак груди 0
00:35
Первые последствия ураганного ветра в Барнауле 0
23:59
Коллекторы угрожают женщине похищением детей и изнасилованием за долги деда 0
23:48
Супруга Кобзона сообщила о самочувствии артиста 0
23:27
Следователь из Барнаула найдена мертвой в ХМАО 0
22:51
ВОЗ признала игроманию заболеванием 0
22:46
Англичане возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом 0
22:16
Дерипаска остался без австрийских миллионных дивидендов из-за санкций 2
21:46
Дельфиненок родился прямо во время представления в Одессе 0
21:35
Минфин рассказал о пошлинах на все товары зарубежных интернет-магазинов 1
21:15
ФСБ укажет в законе понятие "шпионская техника", за которую лишают свободы 1
20:57
Аналитики усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018 1
20:36
Сенаторы поддержали предложение Путина назначить Меня в Счетную палату 1
20:10
Путин предложил назначить экс-министра Меня аудитором Счетной палаты 0
19:49
Основатель Мособлбанка, обвиненный в хищении 68 млрд рублей, умер в колонии 0
19:26
Уставшие от жары барнаульцы искупались вместе с автомобилем 0
19:08
Коротко о главном: аварийная посадка, жара и не аграрная судьба Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 июня
18:49
Создавать новые мусорные свалки предложили без общественного обсуждения 2
18:27
Песков не уверен, что Путин сможет наблюдать за матчем Россия – Египет 3
18:13
Песков о ДТП с таксистом в Москве: "Слава богу, без жертв" 1
17:50
Чемпионат по офисным видам спорта пройдет в Барнауле 24 июня 0
17:34
Песков: рано говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста 11
17:23
ГИБДД и приставы объявили в Алтайском крае "охоту" на водителей-должников 2
17:12
Жителя Алтайского края судят за смерть пенсионерки и ранение ее зятя 0
17:03
Петицию против повышения пенсионного возраста направят в экспертную группу 6
16:49
Волонтеры ведут поиски пропавшего 34-летнего барнаульца 0
16:33
Нежелание умирать до пенсии назвали желанием получать "халяву с рождения" 28
16:21
Акушера-гинеколога судят в Бийске за травмирование пациентки 0
16:20
8 подруг Оушена: пора отправляться на дело 1
16:12
Транспортные карты для школьников и студентов в Барнауле поставят на паузу 3
16:07
Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя 3
15:52
Мексиканские болельщики вызвали землетрясение во время матча ЧМ-2018 1
15:40
Депутат ЛДПР призвала ужесточить контроль после крушения самолета на Алтае 8
15:34
Сотрудница детсада в Барнауле травила грызунов, а пострадали дети 2
15:22
Эксперт: в России путешествуют несколько десятков инвалидов из миллионов 0
15:11
"Мисс Барнаул – 2018" явят жителям краевой столицы в День города 5
15:05
Полиция не смогла разогнать несанкционированную встречу болельщиков на ЧМ 2
14:50
Крушение Як-52 в Алтайском крае: что произошло и что известно о погибших 2
14:44
Православный крест установили на месте падения челябинского метеорита 7
14:31
Трамвай сошел с рельсов и "зарылся" в асфальт в Барнауле 3
14:21
Под знаменем солнца и гроз: какая погода ждет Алтайский край на этой неделе 0
14:13
Пьяный житель Камня-на-Оби закрыл рот школьнице и забрал у нее телефон 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.