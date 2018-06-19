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Новосибирские ученые на мышах выяснили факторы формирования аутизма

, ИА "Амител"
Эти результаты заставят пересмотреть некоторые общие положения о факторах формирования аутизма

Фото: ivona.bigmir.net

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) установили, что длительный социальный стресс влияет на активность генов, участвующих в развитии аутизма, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление института.

Отмечается, что ранее в ходе экспериментов на мышах было установлено: длительная "социальная" конфронтация в группе мышей приводит к появлению поведенческих признаков аутизма.

Грызуны становятся более тревожными, гиперактивными или, наоборот, заторможенными, у них развивался синдром дефицита внимания и т.д., при этом у них менялась структура гиппокампа и миндалины — зон мозга, связанных с памятью и эмоциями.

После этого ученые проанализировали, как у мышей с патологиями социального поведения меняется экспрессия генов (передача наследственной информации в белок и другие структуры) в различных отделах головного мозга.

"Причем были отобраны гены, участие которых в механизмах аутизма не вызывало сомнения. Оказалось, что все эти гены изменили свою экспрессию, что прямо подтверждало их возможную взаимосвязь с аутистической поведенческой симптоматикой", — говорится в сообщении.

Сам эксперимент состоял в том, что пару самцов сажали в клетку, разделенную сеткой на две части, не позволявшую вступать в контакт. Когда сетку убирали, начиналась драка, потом победителей снова отделяли от побежденных, потом мышей меняли таким образом, чтобы побежденные оказывались с другими побежденными.

Также проводились различные опыты с лабиринтом, одна часть которого была закрытой — именно там предпочитали "отсиживаться" даже мыши-победители.

Мыши с повторным негативным социальным опытом ("жертвы") активно избегали незнакомого партнера на нейтральной территории или демонстрировали позы замирания и неподвижности, когда партнер к ним приближался.

Самцы с повторным опытом агрессии, наоборот, обычно атаковали приближающегося незнакомого партнера.

Изначально эти данные не были восприняты научным сообществом.

"В качестве контраргументов утверждалось, что аутизм — это болезнь развития, формирующаяся под влиянием наследственных факторов, или при воздействии негативных факторов среды во время внутриутробного или раннего постнатального периодов", — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что актуальность изучения механизмов развития аутизма и предотвращения нарушения социального поведения растет в связи с многократным увеличением числа случаев этого заболевания у людей.

"Авторами работы был сделан вывод, что симптомы аутистического спектра могут развиваться и во взрослом состоянии под влиянием социальной среды", — говорится в сообщении ученых.

По мнению исследователей, эти результаты заставят пересмотреть некоторые общие положения о факторах формирования аутизма.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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