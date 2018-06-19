Минфин России представил новые виды специальных марок для алкоголя. Проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.
Предлагаемый способ регулирования призван устранить несоответствие старых образцов федеральных спецмарок и акцизных марок требованиям вводимого помарочного учета алкогольной продукции.
С 1 января 2016 года алкогольная продукция на территории России в ходе оптовых закупок учитывается в единой государственной автоматизированной информационной системе контроля производства и продажи спиртных напитков (ЕГАИС). С июля того же года в системе ведется учет розничных продаж алкоголя.
Новые образцы специальных марок предлагаются для осуществления помарочного учета, вводимого изменениями в закон № 433-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", которые были приняты в конце декабря 2017 года.
Помарочный учет в ЕГАИС подразумевает слежение в системе движения за каждой единицей маркируемой алкогольной продукции с использованием значения, который содержится в штрих-коде.
Комментарии