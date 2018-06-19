Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе

Самолет со сборной Саудовской Аравии по футболу на борту загорелся в воздухе, сообщает "Газета.Ru".
Инцидент произошел, когда команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая.
У лайнера, принадлежащего авиакомпании "Россия", загорелся двигатель — по предварительным данным, из-за технической неисправности. Пилотам пришлось выполнить аварийную посадку в ростовском аэропорту.
"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным — из-за попадания в него птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В официальном Twitter-аккаунте сборной Саудовской Аравии по футболу сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.
В среду, 20 июня, в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В предыдущем матче саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.
احتراق أحد محركات طائرة المنتخب.. و"اتحاد القدم" يطمئن: البعثة بسلامhttps://t.co/uJoklhaoNh#عكاظ#السعودية#الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم#المنتخب_السعودي#معاك_يالاخضر#KSA#Green_falcons #روسيا2018@OKAZ_online pic.twitter.com/0X6gsCXORW— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 18 июня 2018 г.
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