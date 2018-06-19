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Новости

Медработников предложили освободить от платы за коммунальные услуги

, ИА "Амител"
Алтайский депутат Госдумы призвал внести соответствующие поправки в федеральное законодательство

Фото: footpole.ru

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что медработников во всех регионах необходимо освободить от оплаты коммунальных услуг, пишет "Парламентская газета". 

"В настоящее время социальная защита медработника на региональном уровне зависит только от субъекта Федерации. Если регион богатый, то дополнительные меры соцзащиты медработников в нем предусмотрены, если дотационный — нет", — отметил Герасименко.

Он указал на то, что при повышении оплаты труда медработникам необходимо увеличивать базовый оклад, а не дополнительные выплаты.

"Дополнительные выплаты во многом зависят от главного врача, и не стоит полагаться только на них", — подчеркнул депутат.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян признал, что "дифференциация мер социальной поддержки медиков по регионам действительно сильна".

"При этом надо признать, что не всегда тот комплекс мер социальной поддержки медработников, который оказывается в том или ином регионе, по своей полноте коррелируется с возможностями субъекта в части финансовой обеспеченности", — добавил Каграманян.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.06.2018 08:53
Николай

Думаю,что тут нужно смотреть какой регион и тогда уже освобождать. А если всех подряд,то не будет иметь смысла.

0  0
19.06.2018 08:56
Vanadiy2014

И что б могли не платить за продукты в магазинах. А какая разница?

0  0
19.06.2018 08:57
гость 1

Просто популизм господина Герасименко. Нужно просто нормально платить, а не делать вид что вы за народ.
Убрать льготы всем и просто платить нормальные пенсии, зарплаты, пособия.

1  0
19.06.2018 09:20
- гость -

В капиталистической стране такое просто не возможно!

0  0
19.06.2018 09:26
- гость -

да пусть не платят, мы заплатим

0  0
19.06.2018 09:29
- гость -

Вот говоруны ! А вот такие же бюджетники - педагоги получают на 20% меньше медработников (статистика по краю)... Давайте им дополнительно к этому бесплатный проезд предоставим!

0  0
19.06.2018 09:45
- гость -

А давайте всех освободим от оплаты коммунальных услуг.

0  0
19.06.2018 09:50
- гость -

19.06.2018 08:57
гость 1
Так а воровать тогда как? Представьте только, что все получают нормальную зп и сами решают, куда тратить деньги. Это же кошмар.

0  0
19.06.2018 10:03
Сумрачный гений

За чей счёт банкет?

0  0
19.06.2018 10:08
- гость -

Радеет за народ)))Типа)))

0  0
19.06.2018 10:08
- гость -

и за чей счет банкет, неуж-то за счет дополнительного роста тарифов для остального населения ))

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