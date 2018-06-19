Медработников предложили освободить от платы за коммунальные услуги

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что медработников во всех регионах необходимо освободить от оплаты коммунальных услуг, пишет "Парламентская газета".
"В настоящее время социальная защита медработника на региональном уровне зависит только от субъекта Федерации. Если регион богатый, то дополнительные меры соцзащиты медработников в нем предусмотрены, если дотационный — нет", — отметил Герасименко.
Он указал на то, что при повышении оплаты труда медработникам необходимо увеличивать базовый оклад, а не дополнительные выплаты.
"Дополнительные выплаты во многом зависят от главного врача, и не стоит полагаться только на них", — подчеркнул депутат.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян признал, что "дифференциация мер социальной поддержки медиков по регионам действительно сильна".
"При этом надо признать, что не всегда тот комплекс мер социальной поддержки медработников, который оказывается в том или ином регионе, по своей полноте коррелируется с возможностями субъекта в части финансовой обеспеченности", — добавил Каграманян.
Комментарии
Думаю,что тут нужно смотреть какой регион и тогда уже освобождать. А если всех подряд,то не будет иметь смысла.
И что б могли не платить за продукты в магазинах. А какая разница?
Просто популизм господина Герасименко. Нужно просто нормально платить, а не делать вид что вы за народ.
Убрать льготы всем и просто платить нормальные пенсии, зарплаты, пособия.
В капиталистической стране такое просто не возможно!
да пусть не платят, мы заплатим
Вот говоруны ! А вот такие же бюджетники - педагоги получают на 20% меньше медработников (статистика по краю)... Давайте им дополнительно к этому бесплатный проезд предоставим!
А давайте всех освободим от оплаты коммунальных услуг.
19.06.2018 08:57
гость 1
Так а воровать тогда как? Представьте только, что все получают нормальную зп и сами решают, куда тратить деньги. Это же кошмар.
За чей счёт банкет?
Радеет за народ)))Типа)))
и за чей счет банкет, неуж-то за счет дополнительного роста тарифов для остального населения ))