Алтайские профсоюзы собираются пикетировать инициативу правительства о повышении пенсионного возраста в России. Акция протеста пройдет в пятницу, 22 июня.
Организатор акции "Нет повышению пенсионного возраста!" – Алтайский краевой совет профсоюзов. Профсоюзы по всей стране выступили против очередной пенсионной реформы.
Представители объединения призовут отказаться от реформы. По их мнению, это усилит большинство социально-экономических проблем, приведет к социальному неравенству и напряжению.
В Крайсовпрофе уточнили, что акция согласована с городской администрацией. Пикет состоится в пятницу, 22 июня, на площади Свободы с 11 до 12 часов.
Протестные мероприятия готовят и алтайские коммунисты. КПРФ направила обращение властям с просьбой разрешить митинги 3 июля в Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Напомним, кабмин предложил начать повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 года: для мужчин с 60 до 65 лет до 2028 года, для женщин с 55 до 63 лет до 2034 года. Причина в нехватке средств на индексацию пенсий и в целом дефиците бюджета Пенсионного фонда.
Комментарии
По-моему это глупо. Повышение пенсионного возраста было просто необходимо для нашей страны.
Конечно необходимо было поднять до 65 лет, особенно если в Алтайском крае средняя продолжительность жизни мужчин 64 года... Профит на лицо.
так вроде как на 28 июня запланирована всероссийская акция, зачем это дробление? или что бы огромная толпа что нибудь не натворила?
"Нет повышению пенсионного возраста!"
А повышение НДС я так понимаю их устраивает? Надо с причиной бороться, а не следствием. А требовать надо отставки антинародного правительства вместе с президентом!
Выйдет 3 человека,вообще бессмынная акция.
Продолжительность жизни становится больше, а значит можно спокойно увеличить пенсионный возраст. Многие пенсионеры сидят дома и не могут найти себе занятие. Движение-это жизнь.
в рабочий день, в рабочее время? классно
19.06.2018 09:36
Алина
Деточка, ты себе лучше занятие найди. А то все как обычно - решаем за других, как им жить и что им делать.
19.06.2018 09:34
- гость -
А требовать надо отставки антинародного правительства вместе с президентом!
Так в марте уже потребовали, 76 %
10:29, нарисовать можно и 146%. Да и у многих диктаторов перед свержением было более 76%
Кто считает что пенсионный возраст нужно поднимать, я на Вас посмотрю как Вы доживете до него. Сейчас мужики редко доживают вообще до 50, доживает тот кто старой закалки годов так с 50-70гг, а поколение которое с 80гг и ранее, наврядли дотянет и до 60 лет как женщины так и мужчины. И да же умирать будут не от того, что вкалывали физически, а от стресса ведь все болезни у нас от него.
19.06.2018 10:33
- гость -
Так я и говорю, зачем требовать отставки, если в марте уже все потребовали, получилось 76 %. Можно потребовать еще, получится 146 %