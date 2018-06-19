Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях утром 19 июня активно обсуждают прошедшую в городе грозу и ураганный ветер, обрушившийся на краевую столицу минувшей ночью.
Один из горожан опубликовал в сообществе Barnaul 22 снимки молний. Пользователи соцсетей подключились к обсуждению фото.
"Страшная жууууть была! Страшно в окно-то смотреть, а кто-то фотал", "Красота. Завораживающая, пугающая. Обожаю грозу", "Буря прям шикарная была!!! У соседа забор свалило и крышу завернуло. А молнии... такая красота! Спасибо за кадры!" - пишут горожане.
Напомним, что в разгар бури в нескольких точках города произошло падение рекламных конструкций и деревьев.
Комментарии
Да зрелище отличное!