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Жутко и красиво: фотографии обрушившейся на Барнаул грозы

, ИА "Амител"
Жители краевой столицы обсуждают в социальных сетях прошедший в городе ураган

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула в социальных сетях утром 19 июня активно обсуждают прошедшую в городе грозу и ураганный ветер, обрушившийся на краевую столицу минувшей ночью.

Один из горожан опубликовал в сообществе Barnaul 22 снимки молний. Пользователи соцсетей подключились к обсуждению фото.

"Страшная жууууть была! Страшно в окно-то смотреть, а кто-то фотал", "Красота. Завораживающая, пугающая. Обожаю грозу", "Буря прям шикарная была!!! У соседа забор свалило и крышу завернуло. А молнии... такая красота! Спасибо за кадры!" - пишут горожане.

Напомним, что в разгар бури в нескольких точках города произошло падение рекламных конструкций и деревьев.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.06.2018 10:11
- гость -

Да зрелище отличное!

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