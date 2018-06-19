Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что российские школы к 2024 году должны войти в топ-10 сильнейших по версии Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA), передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в новом майском указе поставил задачу войти в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.
Кравцов рассказал об этом на встрече с депутатами Госдумы. Парламентарий Зариф Байгускаров спросил, на основании каких оценочных процедур планируется измерять качество школ в стране.
"Скорее всего, показатель будет по PISA, что мы из двадцатки должны перейти в десятку. Это очень серьезная работа", — ответил глава Рособрнадзора.
Кравцов также сообщил, что Россия участвует в трех крупнейших исследованиях.
"Первое — по начальной школе, PIRLS, мы здесь на первом месте в мире, второе — качество математического и естественно-научного образования в 4-8 классе TIMSS. Здесь РФ входит пятерку. И PISA, это качество читательской, математической и естественно-научной грамотности, это 9 класс, 15-летние школьники. И здесь Россия, по последним исследованиям, в двадцатке", — рассказал глава Рособрнадзора.
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