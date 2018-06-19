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Рэпер XXXTentacion скончался во Флориде в результате огнестрельных ранений, полученных во время нападения со стороны двух мужчин.
О смерти 20-летнего музыканта Джасея Дуэйна Онфроя, выступавшего под псевдонимом XXXTentacion, стало известно накануне.
Согласно данным правоохранителей, на рэпера напали двое вооруженных людей. Один из них произвел выстрелы в музыканта. Исполнитель впал в кому и скончался в больнице. Известно, что нападавшие забрали из машины рэпера сумку и скрылись.
"Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением", — цитирует Lenta.ru сообщение полиции.
Отметим, что первый альбом XXXTentacion вышел в свет в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом был выпущен в марте текущего года.
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