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"Поднять тарифы ради спасения": о чем перевозчики попросили Виктора Томенко

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стали известны подробности письма, которое написали барнаульские перевозчики в адрес врио главы региона

Фото: Amic.ru

Представители крупных транспортных предприятий Барнаула просят повысить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Такое коллективное обращение они направили в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Amic.ru ознакомился с основными тезисами послания.

Как сообщалось ранее, по заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Кроме того, за последние два месяца значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо.

Согласно предложениям перевозчиков столицы края, которые они направили в письме, стоимость проезда должна подняться до 23 рублей, в маршрутках – до 26. Тем более что тарифы не менялись с декабря 2016 года. Сейчас эта цифра составляет 20 рублей для всех видов транспорта. При этом владельцы специальных транспортных карт платят на один рубль меньше. Перевозчики уверены, что ситуация сложная и последствия убытков лягут на самих пассажиров. Уже около 20% всего автопарка простаивает, а также из-за низкой заработной платы уволилась часть кондукторов. Кроме того, необходимо покупать новые автобусы.

В идеале, как утверждают перевозчики, тарифы для рентабельности необходимо вовсе поднять до 30 рублей. Однако вряд ли власти пойдут на такие меры. При этом бизнесмены просят, чтобы проезд в маршрутках был дороже, чем в автобусах, на 3 рубля. Также, по их словам, существует проблема компенсации за перевозку пенсионеров, которую они не получают в полном размере. Якобы барнаульские власти не компенсируют 300 рублей на каждого пассажира, поскольку стоимость проездного ниже затрат, которые несут предприниматели.

Подписи под документом поставили руководители 11 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей. Среди них — крупнейшие. В частности, "БарнаулПассажирТранс" и "Евробус плюс".

По нашей информации, Виктор Томенко пока еще не ответил на письмо перевозчиков. Однако, скорее всего, мэрия пойдет на уступки и примет решение о повышении тарифов на несколько рублей с осени. Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула — одна из самых низких в Сибири. При этом не секрет, что по уровню заработных плат Алтайский край традиционно находится на последних местах в СФО.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

19.06.2018 10:39
Максим Сергее

Это и действительно так,пенсионеров много и транспортом они пользуются регулярно. Проезд поднимать надо!

0  0
19.06.2018 10:42
Историк

Запчасти то дорожают или давайте все теперь ездить на полу разволившемся транспорте.

0  0
19.06.2018 10:42
Алина

Водителей автобусов можно понять, что цены на ремонт авто поднимаются, а деньги брать неоткуда. Однако я не думаю, что власти пойдут на это

0  0
19.06.2018 10:43
Андрей

Три рубля большой роли не сыграют

0  0
19.06.2018 10:44
И ребенку пон

А как иначе поступить в этой ситуации!?Поднять проезд и решить тучу проблем из-за недостатка средств...

0  0
19.06.2018 10:45
Наталья

Заголовок сам за себя говорит.Это так и есть. Ради спасения!!

0  0
19.06.2018 10:47
Егорий

Как по KFC ходить так у нас все богачи,а как 3 рубля добавят к проезду,так все нищии.

0  0
19.06.2018 10:49
Елизавета

Никто и не думает о автомеханиках,о транспортных компаниях,все только переживают,что лишнию шаурму не купят)

0  0
19.06.2018 10:50
- гость -

снова у двух ляпуновских работничков расслоение воспаленного сознания. идиоты какие то...

0  0
19.06.2018 10:54
- гость -

Они настолько идиоты, что не понимают, что ясно виден один автор этих опусов.
Есть очень четкий признак.
Но пусть они будут в неведении и дальше.

0  0
19.06.2018 10:55
- гость -

"цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно"

Чего они врут? Инфляция в стране 4% в год. Вот на 4% и поднять стоимость билетов

0  0
19.06.2018 10:57
Filin

Отдел маркетинга перевозчиков проснулся? А то, что все предыдущие повышения прошли со значительным превышением уровня инфляции? Когда бенз в цене падал - тарифы не снижались? И где новые автобусы - одно старье ездит душегубное. По валидаторам даже не плачьте - сами радостно их вводили

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