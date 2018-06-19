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Представители крупных транспортных предприятий Барнаула просят повысить тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Такое коллективное обращение они направили в адрес врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Amic.ru ознакомился с основными тезисами послания.

Как сообщалось ранее, по заявлению перевозчиков, тариф не пересматривался уже полтора года, а между тем цены на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию выросли за это время значительно. Кроме того, за последние два месяца значительно поднялась цена на бензин и дизельное топливо.

Согласно предложениям перевозчиков столицы края, которые они направили в письме, стоимость проезда должна подняться до 23 рублей, в маршрутках – до 26. Тем более что тарифы не менялись с декабря 2016 года. Сейчас эта цифра составляет 20 рублей для всех видов транспорта. При этом владельцы специальных транспортных карт платят на один рубль меньше. Перевозчики уверены, что ситуация сложная и последствия убытков лягут на самих пассажиров. Уже около 20% всего автопарка простаивает, а также из-за низкой заработной платы уволилась часть кондукторов. Кроме того, необходимо покупать новые автобусы.

В идеале, как утверждают перевозчики, тарифы для рентабельности необходимо вовсе поднять до 30 рублей. Однако вряд ли власти пойдут на такие меры. При этом бизнесмены просят, чтобы проезд в маршрутках был дороже, чем в автобусах, на 3 рубля. Также, по их словам, существует проблема компенсации за перевозку пенсионеров, которую они не получают в полном размере. Якобы барнаульские власти не компенсируют 300 рублей на каждого пассажира, поскольку стоимость проездного ниже затрат, которые несут предприниматели.

Подписи под документом поставили руководители 11 транспортных компаний и индивидуальных предпринимателей. Среди них — крупнейшие. В частности, "БарнаулПассажирТранс" и "Евробус плюс".

По нашей информации, Виктор Томенко пока еще не ответил на письмо перевозчиков. Однако, скорее всего, мэрия пойдет на уступки и примет решение о повышении тарифов на несколько рублей с осени. Обычно вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула рассматривается на координационном совете по ценообразованию. До этого предложения об увеличении тарифов, поступающие со стороны перевозчиков, проходят экспертизу на обоснованность.

Стоимость проезда в общественном транспорте Барнаула — одна из самых низких в Сибири. При этом не секрет, что по уровню заработных плат Алтайский край традиционно находится на последних местах в СФО.