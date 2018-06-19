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Половина россиян хочет видеть Путина президентом и после 2024 года

, ИА "Амител"
"Люди ждут, что он еще скажет свое слово", - подчеркнул социолог

Фото: the-blogger.ru

Более половины россиян — 51% — хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

В августе 2017 года 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 году. В октябре 2012 года, через полгода после президентских выборов, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34% опрошенных.

Не желают видеть Путина президентом после 2024 года 27% россиян. Количество тех, кто хочет полномасштабных перемен в стране, за год выросло с 42 до 57%. Среди необходимых перемен россияне назвали те, которые касаются их уровня жизни. При этом 30% считают, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем, а вот 24% надеются на принимаемые кабмином решения.

"Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки", — отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Однако, как он отметил, конфронтация с Западом и санкции позволяют поддерживать безальтернативный курс президента.

"Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", — подчеркнул Гудков. 

Под необходимостью перемен россияне имеют в виду увеличение расходов на социальную политику и усиление патернализма, а не инфраструктурные изменения, добавил директор "Левада-центра".

Как отметил экономист Евгений Гонтмахер, российский народ уже привык связывать все перемены с Путиным.

"Люди недовольны уровнем жизни и коррупцией, но считают, что только он может решить проблемы. Кредит доверия к президенту достаточно большой как к человеку, который олицетворяет представления народа о том, какой должна быть страна: с ней должны считаться на внешней арене, но при этом надо, чтобы люди жили хорошо. Люди хотят улучшенного брежневского варианта", — считает экономист.

Он также подчеркнул, что сегодня в России не может быть схемы "хороший президент — хорошее правительство".

"Хороший президент хорош тем, что призывает правительство к порядку. Это пытались подчеркнуть на последней "Прямой линии" президента", — добавил Гонтмахер.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.06.2018 10:33
гость

Ну с учетом пенсионной реформы уже не все так однозначно

0  0
19.06.2018 10:35
гость

Массовый идиотизм, но тупые все равно американцы.

0  0
19.06.2018 10:35
- гость -

Прирос к трону, подлец. Корни пустил

0  0
19.06.2018 10:37
- гость -

Люди недовольны уровнем жизни и коррупцией, но считают, что только он может решить проблемы.
---------------------

Хочется спросить у этих людей, а много ли проблем решил за 18 лет?

0  0
19.06.2018 10:41
- гость -

каддафи чаушеску саддама муссолини гитлера николая-2 тоже "любили" 146% населения, но кончили они не очень...от "любви" до ненависти один шаг

0  0
19.06.2018 10:41
- гость -

Мазохисты!!!

0  0
19.06.2018 10:43
- гость -

Такое ощущение, что ПэЖэ скупил "генеральный пакет" мозгов россиян, в виде 51%. Что бы не происходило, все равно, не менее 51% ЗаПутена.

0  0
19.06.2018 10:43
гость

19.06.2018 10:37
- гость -

Мне до хрена, что сейчас не нравится, особенно несоразмерное расслоение бюджетников по зарплатам, но с коррупцией ответ однозначный, решил и много. Сейчас ни один чиновник не может быть уверен, что за ним не придут, включая министров, силовиков и даже особо приближенных, не говоря о рядовых чиновниках. Я помню конец 90-х, когда чиновник без взятки даже разговаривать бы не стал, а силовикам давали пистолет и предлагали крутиться, потому, что зарплата была смешная и ее не платили

0  0
19.06.2018 10:47
- гость -

19.06.2018 10:41
- гость -
хотите сказать что те 30% населения которые не любят своего президента еще и убийцы в перспективе???
у вас больное воображение

0  0
19.06.2018 10:51
- гость -

19.06.2018 10:43
гость

То, что вы, по простоте душевной, принимаете за борьбу с коррупцией - всего лишь клановые разборки в условиях сжимающейся кормовой базы. Пауки в банке кушают друг друга.

0  0
19.06.2018 10:51
гостьЯ

я понимаю что СМИ заставляют врать людям, вбрасывать фейк, что бы люди стали верить в это. Как жаль что люди на своих рабочих местах врут, не исполняют свои обязанности на 100%, как учили в ВУЗах и причем большая часть населения России.

0  0
19.06.2018 10:53
- гость -

19.06.2018 10:43
гость

но с коррупцией ответ однозначный, решил и много

Да да да, вспомнить хотя бы Васильеву, Сердюкова, Чайку и т.д. и т.п...Прям так жестко поборолся с ними, чтобы другим неповадно было...

0  0
19.06.2018 10:56
гость

19.06.2018 10:51
- гость -

Ну и пусть кушают, в конце 90 они ползали по всей стране и кушали все, что попадалось им на пути. Сейчас ситуация сильно изменилась, прихлопнуть могут любого из них, невзирая на ранги

0  0
19.06.2018 10:57
гость

19.06.2018 10:53
- гость -

В конце 90-х к ним бы даже близко не подошли, как и ни к кому другому из тех, кого уже взяли

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