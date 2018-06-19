Более половины россиян — 51% — хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

В августе 2017 года 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 году. В октябре 2012 года, через полгода после президентских выборов, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34% опрошенных.

Не желают видеть Путина президентом после 2024 года 27% россиян. Количество тех, кто хочет полномасштабных перемен в стране, за год выросло с 42 до 57%. Среди необходимых перемен россияне назвали те, которые касаются их уровня жизни. При этом 30% считают, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем, а вот 24% надеются на принимаемые кабмином решения.

"Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки", — отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Однако, как он отметил, конфронтация с Западом и санкции позволяют поддерживать безальтернативный курс президента.

"Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово", — подчеркнул Гудков.

Под необходимостью перемен россияне имеют в виду увеличение расходов на социальную политику и усиление патернализма, а не инфраструктурные изменения, добавил директор "Левада-центра".

Как отметил экономист Евгений Гонтмахер, российский народ уже привык связывать все перемены с Путиным.

"Люди недовольны уровнем жизни и коррупцией, но считают, что только он может решить проблемы. Кредит доверия к президенту достаточно большой как к человеку, который олицетворяет представления народа о том, какой должна быть страна: с ней должны считаться на внешней арене, но при этом надо, чтобы люди жили хорошо. Люди хотят улучшенного брежневского варианта", — считает экономист.

Он также подчеркнул, что сегодня в России не может быть схемы "хороший президент — хорошее правительство".

"Хороший президент хорош тем, что призывает правительство к порядку. Это пытались подчеркнуть на последней "Прямой линии" президента", — добавил Гонтмахер.