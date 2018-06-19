Росстат изменил данные о промышленном производстве в России в 2017 и 2018 годах, объяснив это появлением новой информации. Так, согласно первоначальным оценкам, рост промышленного производства в России в 2017 году составил 1%, а согласно обновленным показателям — 2,1%.
Изменились и иные данные по промышленности. В частности, показатели роста в первом квартале этого года вдруг выросли с 1,9% до 2,8%, а в апреле — с 1,3% до 3,9%. Впрочем, теперь показатели темпов полностью совпадают с прогнозом правительства России, отмечают эксперты.
В мае, согласно уже новым расчетам, выпуск увеличился на 3,7% в годовом выражении. Это уже гораздо выше консенсус-прогноза экономистов Reuters, ожидавших замедления до 0,8%.
Росстат объяснил такой маневр корректировкой.
"Многолетняя практика показывает, что респонденты — больше "пессимисты", чем "оптимисты", и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве. Однако ожидания респондентов в период кризисной экономики могут отличаться от инерционной экономики", — заявили в ведомстве.
Также это объяснили тем, что многие компании "предоставляют в текущей (месячной) отчетности предварительные (оценочные) данные, которые в дальнейшем существенно ими корректируются последующими ежемесячными и годовыми отчетами".
"Исправления вносятся не только по предыдущему месяцу, но и по предыдущим периодам как отчетного, так и предыдущего годов", — объясняется в комментариях Росстата.
Завлабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов сказал "Ведомостям", что новые данные службы статистики вызывают недоумение. Он отметил, что, судя по новым данным, в промышленности идет активный рост, хотя "особого повода для оптимизма" прошлые данные не давали.
Комментарии
Гениально! Вот ведь как все, оказывается, просто - немного поправить цифры статистики - и Россия в шоколаде! Так можно и все Майские указы выполнить запросто, и прошлые и недавно объявленные.
вот и вы говорите
Вот в точности по роману Джорджа Оруэлла "1984". Только теперь не стесняются это признавать