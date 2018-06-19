Фото: Amic.ru
Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" готово отремонтировать старый мост через Обь в Барнауле за свой счет в случае передачи дорожного объекта в собственность мэрии города. Такое решение может быть озвучено представителями ведомства уже 21 июня, когда в Арбитражном суде Алтайского края состоится уже второе заседание по поводу определения хозяина моста.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае еще в апреле направляло исковое заявление в отношении УПРДОР "Алтай" с требованием как можно скорее забрать на баланс разрушающийся старый мост через Обь в Барнауле. В качестве третьей стороны к делу привлечена компания "РЖД". Известно, что участок, где проходит мост, числится за ней. Мэрия же Барнаула еще в 2017 году добилась также через суд передачи объекта на баланс Росимущества. При этом ремонт может обойтись в миллиард рублей. В городской казне таких средств просто нет.
В Росавтодоре, по сведениям Amic.ru, готовы отремонтировать мост, но при условии, что дорожный объект вернется на баланс мэрии Барнаула, которая впоследствии будет заниматься его содержанием. Известно, что участок дороги между Новоалтайском и Барнаулом, по которому проходит мост, находится на балансе краевых властей. Именно по этой причине в федеральном дорожном агентстве не готовы были спешить с ремонтом.
За ситуацией следит и РЖД. В компании обеспокоены тем, что объект пытаются передать именно им. 21 мая на заседании Арбитражного суда РЖД привлекли в качестве третьей стороны. Ходатайство было мотивировано тем, что земельный участок, на котором располагаются железнодорожные пути, а также коммунальный мост через реку Обь, находится в федеральной собственности и передан РЖД в постоянное бессрочное пользование.
Пока не существует угрозы закрытия старого моста через Обь. Известно, что в мае дорожные ямы на нем отремонтировали неизвестные дорожники, но позже было принято решение запретить проезд по нему большегрузного транспорта.
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