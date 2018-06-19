Фото: anna-news.info
Именитый российский фигурист Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и сыном Александром оказались в эпицентре землетрясения на японском острове Хонсю, сообщает "Газета.RU".
Известно, что спортсмен был неподалеку от города Осака, где вместе с сыном принимал участие в ледовом шоу Fantasy on Ice.
По словам Яны Рудковской, с семьей все хорошо, но все они пережили сильный шок.
Рассказывая о самом землетрясении, Рудковская вспоминает: "Это было в 8 утра, мы все спали. Зашатались стены отеля и зазвучала сирена. Мы выбежали из отеля, в чем были, на улицу. Нас вернули, лифты перестали работать. Мы все очень испугались, маленький Саша ничего не понял".
На своей странице в Instagram она добавила: "Счастливы, что все обошлось, цените и любите друг друга. Сегодня мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит, что есть ситуации, когда ты не можешь никак повлиять ни на что".
Напомним, что число пострадавших в результате мощного землетрясения в Японии идет на сотни. Есть погибшие.
Комментарии
штырь из спины не выскочил?
И что? Чего в этом такого, задолбали уже по всем каналах про них, что они там бедняжки оказались. Сидите дома.