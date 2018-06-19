Марка Volkswagen постоянно работает над совершенствованием безопасности и повышением уровня удовлетворенности клиентов, регулярно представляя новые системы помощи водителю. Одной из подобных технологий является система кругового обзора Area View, которая помогает водителю максимально точно ориентироваться при парковке автомобиля.

Area View демонстрирует автомобиль и окружающее его пространство с высоты птичьего полета при помощи четырех камер. Передняя камера определяет приближающийся автомобиль еще до того, как его заметит водитель. Камера заднего вида Rear View обеспечивает увеличенный обзор пространства позади автомобиля. Для всего модельного ряда марки доступна система Rear View, а Area View оснащаются модели Tiguan, Passat, Passat Variant, Passat Alltrack, Touareg и Teramont

Area View впервые была представлена на модели Volkswagen Touareg. Четыре камеры с углом обзора 190°, установленные в задней части, наружных зеркалах заднего вида и решетке радиатора, обеспечивают полный круговой обзор, в реальном времени выводя на дисплей приборной панели вид автомобиля сверху. В зависимости от ситуации на дороге и конкретных задач на экран можно вывести другие ракурсы автомобиля и окружающего пространства, что позволяет своевременно обнаруживать препятствия.



Традиционно система кругового обзора Area View используется во время маневрирования при въезде во дворы, гаражи и при парковке в ограниченном пространстве. Визуализация дистанции до препятствий позволяет легко избежать мелких повреждений кузова автомобиля.



Более того, Area View позволяет водителю буквально заглянуть за угол. Камера, расположенная в решетке радиатора, позволяет получить изображения зон слева и справа от автомобиля гораздо раньше и под более широким углом по сравнению с доступной для глаз водителя обзорностью. Система транслирует изображение приближающегося автомобиля в реальном времени, отображая его на дисплее еще до того, как его заметит водитель.



Фронтальная камера встроена в радиаторную решетку, а камера заднего вида располагается под эмблемой Volkswagen или встроена в ручку крышки багажного отделения. Дополняют систему камеры в наружных зеркалах заднего вида.



Что касается камеры заднего вида Rear View, то она транслирует пространство позади автомобиля, помогая контролировать наличие препятствий в этой зоне. Впервые подобная камера появилась в Golf Mk 6: она была установлена под поворотной эмблемой Volkswagen и автоматически активировалась при включении задней передачи.



Для того, чтобы водитель мог лучше ориентироваться в пространстве, изображение с камеры Rear View дополняется линиями траектории движения. Для разных систем линии отображаются по-разному, а их положение меняется с поворотом рулевого колеса. Например, система может помочь при присоединении к автомобилю прицепа, отображая поверх изображения с камеры траекторию подъезда к буксировочному кронштейну, помогая таким образом водителю совершить точный маневр. Кроме того, система повышает точность рулевого управления при движении задним ходом, предотвращая наезды на препятствия или столкновения.



Эволюция систем помощи при парковке:

1997 – первая система контроля дистанции при парковке с четырьмя ультразвуковыми датчиками в заднем бампере

2005 – парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади

2006 – первый в мире парковочный автопилот с контролем рулевого управления (Park Assist)

2008 – камера заднего вида Rear View

2010 – система кругового обзора Area View

2010 – оптическая система парковки Optical Parking System (OPS)

2010 – Park Assist 2.0

2012 – система OPS с круговым обзором

2012 – Park Assist 2.0 с поддержкой перпендикулярной парковки

2014 – второе поколение системы кругового обзора Area View

2015 – парковочный автопилот Park Assist 3.0

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