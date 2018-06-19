Вторник, 19 Июнь, 13:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,48
€ 73,48
422717
31°
Обь
562см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Безопасное маневрирование: инновации в системах помощи при парковке

, ИА "Амител"
Volkswagen представил системы маневрирования Area View и Rear View, помогающие точно ориентироваться при парковке автомобиля

Марка Volkswagen постоянно работает над совершенствованием безопасности и повышением уровня удовлетворенности клиентов, регулярно представляя новые системы помощи водителю. Одной из подобных технологий является система кругового обзора Area View, которая помогает водителю максимально точно ориентироваться при парковке автомобиля.

Area View демонстрирует автомобиль и окружающее его пространство с высоты птичьего полета при помощи четырех камер. Передняя камера определяет приближающийся автомобиль еще до того, как его заметит водитель. Камера заднего вида Rear View обеспечивает увеличенный обзор пространства позади автомобиля. Для всего модельного ряда марки доступна система Rear View, а Area View оснащаются модели Tiguan, Passat, Passat Variant, Passat Alltrack, Touareg и Teramont

Area View впервые была представлена на модели Volkswagen Touareg. Четыре камеры с углом обзора 190°, установленные в задней части, наружных зеркалах заднего вида и решетке радиатора, обеспечивают полный круговой обзор, в реальном времени выводя на дисплей приборной панели вид автомобиля сверху. В зависимости от ситуации на дороге и конкретных задач на экран можно вывести другие ракурсы автомобиля и окружающего пространства, что позволяет своевременно обнаруживать препятствия.

Традиционно система кругового обзора Area View используется во время маневрирования при въезде во дворы, гаражи и при парковке в ограниченном пространстве. Визуализация дистанции до препятствий позволяет легко избежать мелких повреждений кузова автомобиля.

Более того, Area View позволяет водителю буквально заглянуть за угол. Камера, расположенная в решетке радиатора, позволяет получить изображения зон слева и справа от автомобиля гораздо раньше и под более широким углом по сравнению с доступной для глаз водителя обзорностью. Система транслирует изображение приближающегося автомобиля в реальном времени, отображая его на дисплее еще до того, как его заметит водитель.

Фронтальная камера встроена в радиаторную решетку, а камера заднего вида располагается под эмблемой Volkswagen или встроена в ручку крышки багажного отделения. Дополняют систему камеры в наружных зеркалах заднего вида. 

Что касается камеры заднего вида Rear View, то она транслирует пространство позади автомобиля, помогая контролировать наличие препятствий в этой зоне. Впервые подобная камера появилась в Golf Mk 6: она была установлена под поворотной эмблемой Volkswagen и автоматически активировалась при включении задней передачи.

Для того, чтобы водитель мог лучше ориентироваться в пространстве, изображение с камеры Rear View дополняется линиями траектории движения. Для разных систем линии отображаются по-разному, а их положение меняется с поворотом рулевого колеса. Например, система может помочь при присоединении к автомобилю прицепа, отображая поверх изображения с камеры траекторию подъезда к буксировочному кронштейну, помогая таким образом водителю совершить точный маневр. Кроме того, система повышает точность рулевого управления при движении задним ходом, предотвращая наезды на препятствия или столкновения.

Эволюция систем помощи при парковке:
1997 – первая система контроля дистанции при парковке с четырьмя ультразвуковыми датчиками в заднем бампере
2005 – парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
2006 – первый в мире парковочный автопилот с контролем рулевого управления (Park Assist) 
2008 – камера заднего вида Rear View
2010 – система кругового обзора Area View
2010 – оптическая система парковки Optical Parking System (OPS)
2010 – Park Assist 2.0
2012 – система OPS с круговым обзором
2012 – Park Assist 2.0 с поддержкой перпендикулярной парковки 
2014 – второе поколение системы кругового обзора Area View
2015 – парковочный автопилот Park Assist 3.0

"АлтайЕвроМоторс". Барнаул, ул. Попова, 165 

Подробности по телефону: 8 (3852) 23-00-00

Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:50
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, но ему ответили "только попробуй" 0
12:41
Обесточенные дома и упавшие деревья: в Барнауле устраняют последствия бури 0
12:32
Водителя КамАЗа судят в Барнауле за смертельное ДТП у "Сити-центра" 0
12:24
Жители Барнаула бесплатно могут сводить детей к ортодонту 0
12:15
Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе в Новосибирске 2
12:04
Росавтодор готов отремонтировать старый мост в случае передачи его мэрии 1
11:51
Прогнозы Топилина о небывалом росте пенсий на 10% за 6 лет оценил эксперт 6
11:40
Росстат подправил данные о росте промышленности, "подогнав" под прогнозы 3
11:31
Пассажирский Boeing кружил над Новосибирском из-за попавшей в стекло птицы 0
11:22
Что за конкурс "Мисс Барнаул – 2018" и как принять в нем участие 2
11:11
Плющенко, Рудковская и их сын оказались в эпицентре землетрясения в Японии 2
11:05
Безопасное маневрирование: инновации в системах помощи при парковке 0
11:02
Российским школам поставили задачу войти в топ-10 к 2024 году 0
10:50
Ушла из дома и не вернулась: в Камне-на-Оби пропала 15-летняя девочка 0
10:41
Самые безумные болельщики ЧМ-2018 0
10:32
Половина россиян хочет видеть Путина президентом и после 2024 года 40
10:22
"Поднять тарифы ради спасения": о чем перевозчики попросили Виктора Томенко 35
10:11
Это ограбление: названа приоритетная версия убийства рэпера XXXTentacion 4
10:03
Топилин о серьезной прибавке: пенсии в России за 6 лет могут вырасти на 10% 17
09:48
Жутко и красиво: фотографии обрушившейся на Барнаул грозы 1
09:34
Ураган вырвал с корнем большое дерево в центре Барнаула 0
09:21
Алтайские профсоюзы проведут пикет против повышения пенсионного возраста 14
09:12
Эксперт: снижение цен на бензин не компенсирует их предыдущего роста 1
09:02
Делягин: Голикова хочет шестой пенсионной реформы, когда пятая не началась 7
08:55
Онищенко: "Мы уже опоздали с пенсионной реформой, ждать дальше нельзя" 26
08:42
Медработников предложили освободить от платы за коммунальные услуги 12
08:30
Летние новости пригородного поселка "Усадебный берег Фирсово" 0
08:17
Где в знойном Барнауле можно увидеть лед и разряды молнии 0
08:06
Выбираем торт на праздник: чем удивить гостей 5
07:50
Блогеры записали видеодневник форума "Алтай. Точки Роста" 4
07:34
Солнечный удар: надо ли вызывать скорую и как оказать первую помощь 0
07:23
Солнечные ванны на голубом озере. Фотопрогулка по пляжу "Бирюзовой Катуни" 0
07:15
Третий этап благоустройства Нагорного парка за 40 млн начали в Барнауле 1
07:03
Квартиру с фитобочкой и кабинетом на лоджиях продают в Барнауле за 8,8 млн 0
06:48
Налоговая получит информацию о счетах россиян: что это значит 2
06:32
Вечная молодость и мы на коне: мемы о пенсионном возрасте и ценах на бензин 1
06:17
Жара, грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край 19 июня 0
06:01
Заживем по-новому: на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Барнауле с 1 июля 12
05:15
Самолет со сборной Саудовской Аравии на борту загорелся в воздухе 3
04:54
Минфин с помощью новых спецмарок будет следить за всем алкоголем в стране 1
03:48
Новосибирские ученые на мышах выяснили факторы формирования аутизма 1
02:43
Ученый рассказал, есть ли жизнь после смерти 9
01:29
Ученые нашли способ предотвратить рак груди 0
00:35
Первые последствия ураганного ветра в Барнауле 0
23:59
Коллекторы угрожают женщине похищением детей и изнасилованием за долги деда 0
23:48
Супруга Кобзона сообщила о самочувствии артиста 0
23:27
Следователь из Барнаула найдена мертвой в ХМАО 22
22:51
ВОЗ признала игроманию заболеванием 2
22:46
Англичане возложили цветы на Мамаевом кургане перед матчем с Тунисом 0
22:16
Дерипаска остался без австрийских миллионных дивидендов из-за санкций 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.