Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе в Новосибирске

Несколько жителей Новосибирска в понедельник, 18 июня, оказались на сломанном аттракционе "360 градусов" на Речном вокзале, пишет БК54.
По словам девушки, которая решила повеселиться, у аттракциона во время работы отлетело какое-то колесо. В этот момент люди находились в крайней верхней точке. Им пришлось провисеть вниз головой около пяти минут, все это время люди держались за ремни. Сейчас аттракцион закрыт, ведутся ремонтные работы.
"Я была в данный момент на этом аттракционе, и когда мы крутились, отлетело небольшое колесо и аттракцион заглох, прямо посередине. Мужчины — молодцы, отреагировали быстро и побежали на помощь, расшатали его, и мы опустились вниз. Парень нас всех выпустил и вернул все деньги. Слава богу, все обошлось и остались все живы, очень было страшно висеть вниз головой. Аж от ремня безопасности остались следы", — рассказала одна из прокатившихся на аттракционе.
Один из местных жителей заявил, что на прошлой неделе этот аттракцион, наоборот, не мог остановиться: "Сидели ждали, пока сам остановится, сотрудница сказала, что одна тормозная колодка не сработала".
Комментарии
Пока трупов не будет всякие прокуратуры и ростехнадзоры работать не начнут.
Жизнь в РФ, один сплошной аттракцион)))))