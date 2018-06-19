Фото: imenno.ru
Пассажирский Boeing 737-800 был вынужден несколько часов кружить в небе над Новосибирском из-за попавшей в лобовое стекло птицы, передает РИА Новости.
Борт авиакомпании "Глобус" следовал из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский. Вылет был назначен на 23:20 18 июня.
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова рассказала, что при наборе высоты в лобовое стекло самолета попала птица.
В итоге было принято решение вернуться в аэропорт вылета. На борту Boeing 737-800 находилось 147 пассажиров. Несколько часов воздушное судно кружило над городом и после выработки топлива благополучно приземлилось в 02:53.
Уже в 04:57 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом. В данный момент в связи с произошедшим проводится проверка.
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