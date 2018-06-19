Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины в 10% в отношении импортируемых китайских товаров на $200 млрд, сообщают "Ведомости" со ссылкой на агентство Reuters.
Ранее американская сторона ввела 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $50 млрд, однако Китай ответил такими же ограничениями в отношении ввозимых американских товаров, что разозлило Трампа.
Трамп подчеркнул, что в случае очередного ответа со стороны китайских властей на рост уже новых пошлин в США на китайские товары, то Вашингтон пойдет на новые шаги в аналогичном направлении. "Мы встретим их введением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд", — заявил он.
Также он поручил торговому представителю США представить список китайских товаров, которые могут попасть под новые ограничения. Указывается, что американские пошлины "вступят в силу по завершении юридических процедур, если Китай не изменит своих действий, а также в том случае, если он будет продолжать введение новых тарифов сверх тех, о которых уже объявил".
Китай поспешил заявить, что примет жесткие ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, сообщает РИА Новости.
"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", — говорится в опубликованном заявлении.
Также отмечается, что реакция китайской стороны направлена на защиту и отстаивание государственных интересов и интересов китайского народа, а также на защиту системы свободной торговли и общих интересов всего человечества.
Комментарии
да-да, Китай не будет высказывать разной степени озабоченность ))
Трамп - молодец. Все-таки рисковый, тихонько ведет к началу торговой войны. Да, ситуацию надо ломать.
Точно).Прошли времена последнего китайского предупреждения,ща мы в этой роли.
Трамп - молодец.
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Тут он явно тупит. Он наверное забыл, что Китай это не Россия и ответ на санкции будет симметричный.
19.06.2018 14:04
- гость -
Тут он явно тупит.
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Нет, не думаю.
Он наверное забыл, что Китай это не Россия и ответ на санкции будет симметричный.
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Ответ - будет, на то и расчет. Ситуацию надо ломать, взаимные пошлины сделают невыгодной американо-китайскую торговлю. Интересно, дойдет ли до взаимного эмбарго? Но цель - именно вернуть производство в США. Трамп делает именно то, что и обещал.