Фото: ident-implant.ru
Бесплатные консультации для детей у врача-ортодонта проводит в течение всего июня детское отделение стоматологической поликлиники Алтайского государственного медуниверситета, сообщает "Катунь 24".
Эта акция приурочена ко Дню защиты детей. На данный момент бесплатное обследование у врача-ортодонта здесь прошли более 50 детей в возрасте от 6 до 11 лет.
Прием ведется по страховому полису. Записаться на консультацию можно по телефону регистратуры стоматологической поликлиники АГМУ: (3852) 566-880.
Гражданам необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС, СНИЛС и паспорт законного представителя. Клиника находится по адресу: Барнаул, улица Папанинцев, 132.
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