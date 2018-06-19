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Уголовное дело о смертельном ДТП с участием КамАЗа на парковке у "Сити-центра" ушло в суд, сообщили в краевой прокуратуре.
На скамье подсудимых окажется житель Новосибирской области, который в начале апреля текущего года приехал в краевую столицу на грузовике с полуприцепом с целью поставки товара.
"Управляя автомобилем, он подъехал к ТЦ "Сити" и, осуществляя парковку транспортного средства задним ходом, в нарушение пункта 8.12 Правил дорожного движения РФ, не убедился в безопасности выполняемого им маневра, не прибегнул к помощи других лиц, совершил наезд на охранника торгового центра", — уточняют обстоятельства трагедии в правоохранительном ведомстве.
Пострадавший был госпитализирован в горбольницу №1, где от полученных повреждений скончался.
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