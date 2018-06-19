Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пенсионной реформе направлен в рассылку регионам, поскольку депутатам важно услышать мнение субъектов и экспертов, чтобы всесторонне обсудить этот вопрос, пишет "Парламентская газета".
"Сейчас законопроект о пенсионной реформе направлен в рассылку регионам — игнорирование и замалчивание этого вопроса однозначно принесет вред. Реформа требуется: пенсии требуют увеличения. И исходя из этого — необходимости увеличения социальной выплаты — мы и будем рассматривать правительственный законопроект о пенсионной реформе, внесенный на рассмотрение Госдумы", — заявил Володин.
Он отметил, что сейчас парламентарии ждут предложений от регионов и экспертов, чтобы всесторонне обсудить этот вопрос.
14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении с 2019 года пенсионной реформы, в соответствии с которой для мужчин возраст выхода на пенсию будет поэтапно поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Комментарии
ПРЕДЛАГАЕМ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ НАШЕЙ РОДИНЫ. СИБИРЬ УМЕНЬШИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ ДЛЯ ОБЕИХ ПОЛОВ (Ж., М.). мЫ ТУТ И ТАК НА 10.000 ЖИВЕМ И ТЕРПИМ ХОЛОД ГОЛОД И МОКАЛЕЙ
МОСКАЛЕЙ
Мразь позорная
Славку на 10 т.р. и пенсионный возраст повысить до 85 лет - посмотрим как он запоёт. Складывается впечатления, что они нас уговариваю "ну давайтееее повысим пенсионный возраст".
13:57, так даже самые ватные ватники не верят в то, что повышение пенсионного возраста народу на благо.
Складывается впечатления, что они нас уговариваю "ну давайтееее повысим пенсионный возраст"
а-то, МВФ сказал надо - вот и обосновывают всевозможными способами...
Ищет дурачок дурнее себя (с)
Бздец, они там ТУПЫЕ ? Общественность высказалась, что не ясно этим баранам, не нужно повышение пенсий в нашей многострадальной стране. Или ждут пока пахан отмашку даст
пахана уже дважды нафка отмазал, типа он ни при делах ))
Ждут "проканает" или "не проканает"!
Регионы однозначно говорят:
"Нет, повышению возраста выхода на пенсию! Нет, увеличению цен на бензин, ОСАГО и ЖКХ! Нет, увеличению НДС! и т.д."
Народ в регионах просто кричит: "Правительство и "Единая Россия", хватит нас грабить!"
Регионы говорят:
"Да, отставке правительства и президента, который не держит своего слова, своих предвыборных обещаний, по сути, обманувший народ!"
"Да, введению прогрессивной шкалы налога!"
"Да, снижению зарплат депутатов и чиновников всех уровней до 1 МРОТ!"
им всё не вериться что народ подняться может
триумфотор надеется на свои 86%, как когда то Чаушеску