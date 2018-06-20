Роль облачной телефонии в современном бизнесе

Все большую популярность стали набирать облачные решения, не требующие серьезных вложений при организации системы связи, в частности облачная телефония (ОАТС).

У телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" основные заказчики облачной телефонии — средний и малый бизнес, а также крупные сетевые компании с широкой географией присутствия. Таким организациям необходимы гибкие и масштабируемые VoIP-решения, которые легко интегрируются с существующей инфраструктурой и позволяют создавать проекты, максимально учитывающие специфику бизнеса. Также облачная АТС востребована предприятиями сферы услуг, розничной торговли, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Облачная АТС позволяет объединить подразделения и сотрудников, находящихся в разных городах, в единую сеть, создавать любые схемы маршрутизации, включающие переадресацию как на городские, так и на мобильные телефоны.

Безусловно, для компаний, основной деятельностью которых является предоставление услуг или продажа товаров, упущенные клиенты напрямую влияют на прибыль. Поэтому немаловажно правильно выстроить процесс управления входящими вызовами. Александр Решетников, директор филиала компании "Никарт-Сервис" в Барнауле, корпоративный клиент "Дом.ru Бизнес", рассказал, как облачная телефония помогла реализовать крупную сделку и почему в бизнесе важно выбрать надежного телеком-партнера.

"Никарт-Сервис" производит и продаёт лакокрасочные материалы промышленного назначения высокого качества, изготовленные по современным технологиям.

- В эру информационных технологий успех бизнеса напрямую зависит от правильного выбора телеком-оператора. Какие бизнес-задачи стояли перед вами и как вы выбирали провайдера?

- Выбора провайдера не было. Это выбор нашего арендодателя. В здании услуги связи оказывал только "Дом.ru Бизнес". Поэтому, с одной стороны, мы не могли влиять на выбор, с другой – судьба сама свела нас с надёжным телеком-партнером.

- Почему вы выбрали облачную телефонию "Дом.ru Бизнес"? Расскажите и о своем успешном опыте, насколько мы знаем, благодаря этой услуге вы заключили успешную сделку?

- Нашей компании важно быть постоянно на связи. А когда мы узнали о том, что "Дом.ru Бизнес" предоставляет услуги облачной телефонии, то поняли, что это отличное решение нашей потребности. Некоторое время мы "тестили" разные тарифные планы, пробовали сервисы и опции, настраивали маршруты, и когда всё наладили, в один из выходных дней мне поступил звонок, который ОАТС переадресовала из офиса на мой мобильный телефон. Это был очень важный звонок, и мы его не пропустили, заключили выгодную сделку с одной крупной бийской компанией.

- Ситуации бывают разные, оперативно работает служба поддержки, приходилось ли сталкиваться с какими-либо проблемами?

- Вначале у нас было много вопросов и по услугам, и по обслуживанию. Мы старались совместно с персональным менеджером "Дом.ru Бизнес" подобрать оптимальные характеристики и решения. Персональный менеджер помогла во всём разобраться и решить наши вопросы в максимально короткие сроки без ущерба нашей работе.

Всем желаю быть уверенным в своих решениях и не останавливаться на достигнутых результатах!

Корпоративным клиентам "Дом.ru Бизнес" вне зависимости от количества услуг и выбранного тарифа стала доступна демо-версия облачной АТС – 7 календарных дней с момента активации.

Организация получает возможность "попробовать" услугу в работе, протестировать все функциональные возможности и основные модули, оценить преимущества и удобство и принять решение о покупке.

В демо-версии доступны все возможные опции платной версии ОАТС: записи всех разговоров, сбор расширенной статистики, опция "Заказ обратного звонка" и др. В тестовом Личном кабинете облачной АТС можно настроить гибкие сценарии приема звонков. Например, равномерный перевод звонков на группу сотрудников или прием звонков по очереди, указав порядок и интенсивность выбора адресатов. Это помогает справедливо распределять нагрузку на менеджеров по продажам и сократить время ожидания клиента на линии. Включение и выключение дополнительных опций не требует обращения в контакт-центр оператора, производится клиентом самостоятельно за пару кликов.

Чтобы узнать больше о возможностях услуги, подобрать тариф и подключить облачную АТС "Дом.ru Бизнес", достаточно оставить заявку на сайте https://b2b.domru.ru/products/oats-new.

По итогам 2017 года облачная АТС стала одной из самых популярных облачных услуг среди корпоративных клиентов "Дом.ru Бизнес". Программное решение расположено в "облаке" и не требует капитальных вложений в оборудование и затрат на техническую поддержку.

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