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Россиянам запретят держать медведей в квартирах

, ИА "Амител"
Правительство разработает подробный перечень животных, подпадающих под запрет

Фото: negani.com

С 2019 года россиянам запретят держать в квартирах и на дачах опасных диких животных, и если граждане РФ приобрели, к примеру, тигра или медведя до 1 июля 2019 года, то их нужно  зарегистрировать, пишет "Парламентская газета".

Если опасное животное уже живет в квартире или на дачном участке, то изымать его не будут, а оставят на дожитие, но при этом его необходимо будет зарегистрировать.

В соответствии с законопроектом, правительство разработает подробный перечень животных, подпадающих под запрет.

Точно известно, что норма распространится на бойцовых собак и на животных, которые живут в специализированных организациях, в том числе в цирках и зоопарках.

Изменения предлагается внести в Закон "О ветеринарии". Авторами законопроекта выступили сенаторы и депутаты разных фракций Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по экологии Владимиром Бурматовым.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.06.2018 14:21
- гость -

Россиянам запретят держать медведей в квартирах
---
россиян с медведями выгонят из квартир на улицу?

0  0
19.06.2018 14:32
- гость -

А что дальше, они балалайку запретят? Долой!

0  0
19.06.2018 14:47
- гость -

Всю жизнь мечтал завести дома медведя!

0  0
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