С 2019 года россиянам запретят держать в квартирах и на дачах опасных диких животных, и если граждане РФ приобрели, к примеру, тигра или медведя до 1 июля 2019 года, то их нужно зарегистрировать, пишет "Парламентская газета".
Если опасное животное уже живет в квартире или на дачном участке, то изымать его не будут, а оставят на дожитие, но при этом его необходимо будет зарегистрировать.
В соответствии с законопроектом, правительство разработает подробный перечень животных, подпадающих под запрет.
Точно известно, что норма распространится на бойцовых собак и на животных, которые живут в специализированных организациях, в том числе в цирках и зоопарках.
Изменения предлагается внести в Закон "О ветеринарии". Авторами законопроекта выступили сенаторы и депутаты разных фракций Госдумы во главе с председателем Комитета Госдумы по экологии Владимиром Бурматовым.
Комментарии
Россиянам запретят держать медведей в квартирах
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россиян с медведями выгонят из квартир на улицу?
А что дальше, они балалайку запретят? Долой!
Всю жизнь мечтал завести дома медведя!