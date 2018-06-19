Фото: altai.sledcom.ru
Правоохранители задержали жителя Алтайского края, который в соседней Республике Алтай пытался убить при помощи топора своих земляков, приехавших на заработки.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, преступление было совершено в Майминском районе. Согласно версии СКР, 16 июня около четырех часов утра в селе Озерное в одном из домов, где временно проживали восемь рабочих из Алтайского края, приехавших на заработки, злоумышленник дождался, когда все уснут.
Затем он взял топор и обухом нанес потерпевшим несколько ударов в область головы. Причиной такого поступка стал конфликт, который произошел между подозреваемым и двумя рабочими.
Преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца из-за вмешательства в произошедшее третьих лиц и своевременного оказания помощи потерпевшим.
Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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