На кораблях и судах Военно-морского флота России появятся подразделения военной полиции, пишут "Известия" со ссылкой на Главное командование ВМФ.
Отмечается, что сотрудники будут иметь соответствующее образование и грамотно поддерживать правопорядок в дальних походах.
К примеру, сотрудник морской полиции будет бороться с возможными провокациями на судне во время плаваний. Раньше часть задач, которые им поручены, выполняла морская пехота.
Эксперты отмечают, что морская пехота может задержать человека, который пытается несанкционированно проникнуть на борт корабля, но полицейские знают, как обходиться с нарушителем.
Новое структурное подразделение заработает с 2019 года, однако сотрудники военной полиции уже служат на Северном флоте. Например, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
Комментарии
будет следить за порядком на кораблях
это чтобы военная матросня на бузила, что-ли ))
сотрудники военной полиции уже служат на Северном флоте. Например, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
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Серьезно? И что они там делают? Он же на ремонте уже год стоит и до 2020 года никуда не поплывёт.
сотрудники военной полиции уже служат на Северном флоте. Например, на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
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Серьезно? И что они там делают? Он же на ремонте уже год стоит и до 2020 года никуда не поплывёт
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штаны протирают
Кто-нибудь на корабле решит поплавать в море, выйдет на палубу с надувной желтой уточкой... и тут сотрудники Росгвардии из трюма со всех щелей, дубинками бьют и тащат в автозак на воздушной подушке.